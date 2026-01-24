快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

記者蕭采薇／台北報導

原定今（24日）早晨登場的全球矚目盛事——美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰「徒手攀登」台北101大樓。不過Netflix在社群發文又刪文，一度讓人摸不著頭緒，主辦單位稍早發出緊急聲明，宣布因天候因素，考量挑戰者安全，活動確定延期至明日（25日）舉行。

▲霍諾德挑戰確定改期。（圖／記者李毓康攝）

安全考量急喊卡！改期週日早晨再戰

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位在聲明中表示：「因天氣因素，我們無法於今日進行《赤手獨攀台北101：直播》 Skyscraper Live 活動。現已改期至 1 月 25 日（週日），於台灣時間上午9點舉行。」官方強調，安全始終是首要考量，感謝各界的理解與體諒。

強風成隱憂 玻璃帷幕挑戰極限

事實上，昨日（23日）霍諾德前往台北101進行最後場勘時，信義區就受東北季風影響刮起陣陣強風。由於此次挑戰是難度最高的「Free Solo（無繩索輔助）」，加上台北101外牆為光滑的玻璃帷幕與鋁合金扣件，摩擦力極低，若遇上濕氣或瞬間強風，對於攀登者的指力與平衡感都是致命考驗。

▲霍諾德近期於台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

雖然今日無法如期攻頂，但霍諾德昨日在現場展現的從容與愛妻桑妮（Sanni McCandless）的堅定支持，仍讓這場世紀挑戰備受期待。全台民眾得再多等一天，才能見證這場挑戰地心引力的歷史時刻。