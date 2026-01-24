大咖日星接力開唱！菊池桃子、相川七瀨2月登Billboard Live TAIPEI

記者吳睿慈／綜合報導

國際級的音樂表演殿堂Billboard Live TAIPEI除了搜羅新進的韓系音樂人來台演出，2月也邀請到多位日本影響力橫跨世代的歌手，包括2月7日的小袋成彬，曾與宇多田光合作；2月13日則迎來代表1980年代的日本女性偶像菊池桃子，將首度來台開唱；而出道 30年的日本搖滾女力代表相川七瀨，也將於2月26日登上Billboard Live TAIPEI舞台。

▲菊池桃子撞名啦啦隊隊員 。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

菊池桃子於1984年以電影出道後，也在同年以歌手身分出道。作為偶像廣受歡迎，1985年時以17歲之齡成功於日本武道館舉辦演出，並創下當時日本最年少公演紀錄。轉眼出道40多年，她分享自己珍惜「體貼」與「溫柔」，認為那是能夠長久走在音樂道路上不可或缺的事情。過往從未來過台灣的她也笑說，因為網路串流的普及，發現世界各地的人們都在聆聽她的歌曲，因此每次到海外演出，她都抱持著「自我介紹」般的心情站上舞台。對於這次能夠來台公演，她直呼非常幸福，並表示：「我希望能夠用心唱歌，與大家的心產生共鳴。」

有趣的是，台灣中信兄弟棒球啦啦隊中，也有一位來自日本、同樣名為菊池桃子的成員，對此她開心表示：「雖然還沒有直接見過面，但聽說我們有著相同的名字，讓我感到非常開心。如果有機會在某個地方合作，我會覺得那是一段很美好的緣分。」迎接 2026年，菊池桃子也許下「不勉強自己，但也不會停止前進」的新年願望，希望能以真誠的態度與音樂對話。

相川七瀨1995年出道後，便以鮮明的女性視角與充滿力量的搖滾姿態受到矚目。轉眼迎來出道30周年，她坦言曾在30多歲時因育兒而暫緩工作，但隨著孩子逐漸能夠自理生活，加上這三、四年間遇到志同道合的創作夥伴，重新點燃對音樂的熱情，也創作出大量新作品。

她與時俱進的工作方式，打破日本長久以來「女性搖滾生命短暫」的刻板印象，逐漸發現唯有將人生樣貌與思考方式融入聲音之中，才是屬於相川七瀨的搖滾。這次睽違 20 多年再度來台，她直呼期待不已，也預告將帶來歷年經典代表作，並融入多首深受歌迷喜愛的抒情歌曲。

小袋成彬因與宇多田光合作〈Lonely One〉而聲名大噪，出道專輯《分離派の夏》也由宇多田光親自製作。2019年他移居倫敦，希望能在健全且充滿創造力的環境中持續創作，在他眼中，倫敦既是音樂的博覽會，也是一座實驗場。

▲小袋成彬因與宇多田光合作〈Lonely One〉而聲名大噪，即將來台開唱。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）



他將移居倫敦5年的創作能量，完整呈現在 2025年推出的新作《ZATTO》中，成功融合爵士、雷鬼、Dub、拉丁等多元元素，展現成熟且深刻的音樂語彙。值得一提的是，過去他雖多次造訪Billboard Live東京欣賞演出，這次卻是首次以表演者身分登台。對此小袋成彬自信表示：「站上舞台時，我從來沒有感到緊張過。」同時也許下2026年的新年願望，希望能發行更多音樂作品，與喜愛他的歌迷相見。