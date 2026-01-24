ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郁方夫妻親送LuLu、陳漢典珠寶大禮
人人都買過「1款神物退燒」
蔡尚樺尾牙慘摔　阿Ken蕭煌奇神救場
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

艾力克斯 霍諾德 王心凌 蕾菈 朴旻曙 王祖賢 蘿莉塔 寬姐

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

記者黃庠棻／台北報導

陳星旭、盧昱曉主演的浪漫愛情劇《軋戲》劇情進入大結局高潮，兩人從劇本殺相識到現實世界相愛，甜虐交織的感情線掀起熱烈討論，隨著肖稚宇身世之謎逐步揭曉，父輩恩怨也成為感情最大考驗，而雪地復合吻、一路親回家的名場面，更讓觀眾直呼甜度破表。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

《軋戲》改編自祖樂同名小說，由被譽為「最具少女心」的導演貓的樹執導，劇情描述人生跌至谷底的女主角胡羞（盧昱曉飾），在閨蜜鼓勵下體驗劇本殺，意外迷上冷峻的軍閥NPC「秦宵一」，卻不知對方真實身份正是才華橫溢的建築師「肖稚宇」（陳星旭飾）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

回到現實後，兩人再度相遇，成為房客與房東、老闆與員工的關係，在合作中逐漸滋生情愫，與此同時，肖稚宇異父異母的哥哥「裴軫」（代旭飾）也對胡羞動了心，並趁隙展開追求攻勢，還做出不少小動作讓試圖打擊肖稚宇，讓這段戀情越顯糾葛。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

隨著劇情進入高潮，肖稚宇隱藏多年的身世也逐漸浮現，原來他的父親因20年前體育館坍塌事件自責而輕生，胡羞的父親則是該事件的受害者，因此他在得知肖稚宇的身世後強烈反對兩人交往，胡羞只能忍痛提出分手。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

但始終心繫肖稚宇的胡羞，終於忍不住痛哭向父親坦承自己根本無法忘掉肖稚宇，得到家人諒解後，她飛奔到肖稚宇身邊告白「你是誰，你藏著什麼我都不在乎了，我只想陪著你。」肖稚宇也淚眼深情說出「我愛你」，兩人在紛飛大雪中深情擁吻，接著一路親回家，轉圈牆咚吻更把全劇的甜度推向巔峰。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

雖然劇裡臥室牆咚吻浪漫滿點，不過拍攝時卻是笑料百出，不是轉圈轉錯邊，就是不小心按到電燈開關，導致室內燈光突然全亮，曖昧氣氛瞬間消失讓兩位演員直接被拉回現實，盧昱曉也尷尬倒地。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

陳星旭在劇中化身行事果斷的霸總，與繼父、繼兄展開豪門惡鬥，戲外卻自曝他本人超愛撒嬌，在與盧昱曉、代旭的電梯對峙花絮中，也能看見他不停黏著代旭，甚至勾著代旭的手臂露出嬌羞表情，逗笑工作人員。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

受訪時被問到如何詮釋霸總角色時，陳星旭透露，自己曾被導演提醒要再更裝模作樣一點或是表現得再有年上感一些，讓他不知所措，擔心演得過頭會讓角色變得油膩，好在導演總能精準調度，陳星旭還爆料導演的獨門祕訣「導演很愛叫我低頭笑，可能這就是他心中霸總最迷人的樣子吧！」

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

而《軋戲》導演貓的樹為陳星旭、盧昱曉拍出不少掀起討論的人生鏡頭，第2次跟導演合作的盧昱曉分享，自己小時候的人生夢想清單中，有一項是「自費請貓的樹幫我拍一支短片」，沒想到她把這個心願告訴導演後，導演笑著回她說「結果現在是我花錢找妳來拍我的戲。」也讓兩人感嘆緣分的奇妙。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

陳星旭同樣大讚貓的樹對氛圍感的掌控力，並稱他已經跟導演約好，等他結婚時，導演會替他拍攝婚禮上要播的短片，不過他也幽默補充「但我什麼時候結婚還是未知數。」

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

首度合作的陳星旭與盧昱曉，被問及對彼此的第一印象時，陳星旭毫不猶豫地回答「《雲之羽》裡的淺淺」。盧昱曉笑稱，她印象最深刻的是《東宮》中陳星旭飾演的腹黑太子李承鄞「當時我是跟朋友一起追劇，看得很投入。」一旁的陳星旭聽完忍不住好奇追問「那妳那時候有恨我嗎？」盧昱曉表示，自己不太會去討厭某個角色，而是更傾向理解角色的動機。

盧昱曉也分享，演戲時常會反覆思考如何讓角色的行為更合理化「像我們劇中胡羞提出分手的那場戲，兩人明明深愛著彼此，卻因為上一代的恩怨不得不分開，這其實是非常艱難的選擇。」

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

談到對方的角色，盧昱曉大讚肖稚宇成熟穩重，簡直是情緒穩定的天花板，陳星旭則大方承認，現實生活中他也超想遇到像胡羞那樣充滿陽光的另一半，能把他頭上的烏雲撥開、帶他走出封閉的世界。

此外，盧昱曉在拍攝空檔不慎被螃蟹夾到手，陳星旭立刻緊張地四處尋找碘酒的花絮畫面，更讓劇迷們集體尖叫表示，兩人戲裡戲外都在發糖。《軋戲》正在愛奇藝國際版熱播中。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

軋戲陳星旭盧昱曉

推薦閱讀

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

8小時前

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！　她淚崩全場尷尬…DJ還原真相

6小時前

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

16小時前

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

郁方夫妻親送珠寶大禮！　LuLu、陳漢典感動合照「我們太幸福了」

5小時前

快訊／霍諾德徒手爬101延期！　董事長賈永婕首發聲

快訊／霍諾德徒手爬101延期！　董事長賈永婕首發聲

8小時前

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　徒手攀台北101延期…被粉絲暖到

霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　徒手攀台北101延期…被粉絲暖到

5小時前

快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

快訊／天公不作美！霍諾德「徒手爬台北101」緊急延期　最新挑戰時間曝光

8小時前

蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇「柔道梗」神救場

蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇「柔道梗」神救場

3小時前

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

9小時前

霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

7小時前

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

直擊／高雄捷運、紅綠燈全是SJ！萬人喊「歡迎回家」利特：瘋掉～

19小時前

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

1/23 13:04

熱門影音

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣
FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤

FTISLAND快閃北車打卡燈箱！　李洪基開心狂拍：謝囉❤
洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩被說「原生家庭缺愛」　哽咽：為什麼願意付出是缺愛？
「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～
貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」

神童.圭賢抵達高雄親切揮手 希澈素顏現身秀「牛奶皮膚」
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

看更多

【探班8X樓的大家】霍諾德爬台北101！一腳上一格太厲害了

即時新聞

剛剛
剛剛
剛剛0

胡瓜首度出外景嚇壞　遇世新這隊伍腿軟　「快放我下來」

21分鐘前0

曾和婁峻碩、高爾宣組團　他長偶像臉單飛...拒再當好好先生

28分鐘前21

「資生堂千金」產後肚皮被酸　拉皮後找回自信：再生八寶也不怕

32分鐘前0

大咖日星接力開唱！菊池桃子、相川七瀨2月登Billboard Live TAIPEI

1小時前0

陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

1小時前0

成軍13年...冰球樂團「首唱北流1分鐘售完」宣佈加場卻道歉：不是故意的

1小時前0

大港開唱卡司再＋Ｎ！　她唱15年破紀錄「大谷翔平出場曲原唱也來了」

2小時前20

《D社》揭車銀優家「紙上公司」3階段變身術！　收入至少破1000億

2小時前0

柯叔元頂「旁分捲髮新造型」飛大馬！合體白家綺…機場被粉絲包圍

2小時前0

短劇男神曾輝從打工仔變頂流！賣健身房卡「20天賺9萬」比拍戲賺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！
    8小時前2215
  2. 貝克漢長子婚禮被迫「與母共舞」！她淚崩全場尷尬
    6小時前87
  3. 攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯
    16小時前308
  4. 郁方夫妻親送珠寶大禮！LuLu、陳漢典感動合照
    5小時前206
  5. 快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲
    8小時前1813
  6. 霍諾德首發聲：很遺憾在下雨！　攀台北101延期
    5小時前185
  7. 霍諾德最新挑戰時間曝光
    8小時前613
  8. 蔡尚樺仁寶尾牙階梯慘摔　阿Ken、蕭煌奇神救場
    3小時前1212
  9. AV女優公開家鄉流言纏身！川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」
    9小時前87
  10. 法國蜘蛛人昔爬101！遇雨得綁繩
    7小時前88
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合