陸劇男神雪中擁吻爆紅女星！一路親回家「轉圈牆咚」激烈到出意外

陳星旭、盧昱曉主演的浪漫愛情劇《軋戲》劇情進入大結局高潮，兩人從劇本殺相識到現實世界相愛，甜虐交織的感情線掀起熱烈討論，隨著肖稚宇身世之謎逐步揭曉，父輩恩怨也成為感情最大考驗，而雪地復合吻、一路親回家的名場面，更讓觀眾直呼甜度破表。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI提供）

《軋戲》改編自祖樂同名小說，由被譽為「最具少女心」的導演貓的樹執導，劇情描述人生跌至谷底的女主角胡羞（盧昱曉飾），在閨蜜鼓勵下體驗劇本殺，意外迷上冷峻的軍閥NPC「秦宵一」，卻不知對方真實身份正是才華橫溢的建築師「肖稚宇」（陳星旭飾）。

回到現實後，兩人再度相遇，成為房客與房東、老闆與員工的關係，在合作中逐漸滋生情愫，與此同時，肖稚宇異父異母的哥哥「裴軫」（代旭飾）也對胡羞動了心，並趁隙展開追求攻勢，還做出不少小動作讓試圖打擊肖稚宇，讓這段戀情越顯糾葛。

隨著劇情進入高潮，肖稚宇隱藏多年的身世也逐漸浮現，原來他的父親因20年前體育館坍塌事件自責而輕生，胡羞的父親則是該事件的受害者，因此他在得知肖稚宇的身世後強烈反對兩人交往，胡羞只能忍痛提出分手。

但始終心繫肖稚宇的胡羞，終於忍不住痛哭向父親坦承自己根本無法忘掉肖稚宇，得到家人諒解後，她飛奔到肖稚宇身邊告白「你是誰，你藏著什麼我都不在乎了，我只想陪著你。」肖稚宇也淚眼深情說出「我愛你」，兩人在紛飛大雪中深情擁吻，接著一路親回家，轉圈牆咚吻更把全劇的甜度推向巔峰。

雖然劇裡臥室牆咚吻浪漫滿點，不過拍攝時卻是笑料百出，不是轉圈轉錯邊，就是不小心按到電燈開關，導致室內燈光突然全亮，曖昧氣氛瞬間消失讓兩位演員直接被拉回現實，盧昱曉也尷尬倒地。

陳星旭在劇中化身行事果斷的霸總，與繼父、繼兄展開豪門惡鬥，戲外卻自曝他本人超愛撒嬌，在與盧昱曉、代旭的電梯對峙花絮中，也能看見他不停黏著代旭，甚至勾著代旭的手臂露出嬌羞表情，逗笑工作人員。

受訪時被問到如何詮釋霸總角色時，陳星旭透露，自己曾被導演提醒要再更裝模作樣一點或是表現得再有年上感一些，讓他不知所措，擔心演得過頭會讓角色變得油膩，好在導演總能精準調度，陳星旭還爆料導演的獨門祕訣「導演很愛叫我低頭笑，可能這就是他心中霸總最迷人的樣子吧！」

而《軋戲》導演貓的樹為陳星旭、盧昱曉拍出不少掀起討論的人生鏡頭，第2次跟導演合作的盧昱曉分享，自己小時候的人生夢想清單中，有一項是「自費請貓的樹幫我拍一支短片」，沒想到她把這個心願告訴導演後，導演笑著回她說「結果現在是我花錢找妳來拍我的戲。」也讓兩人感嘆緣分的奇妙。

陳星旭同樣大讚貓的樹對氛圍感的掌控力，並稱他已經跟導演約好，等他結婚時，導演會替他拍攝婚禮上要播的短片，不過他也幽默補充「但我什麼時候結婚還是未知數。」

首度合作的陳星旭與盧昱曉，被問及對彼此的第一印象時，陳星旭毫不猶豫地回答「《雲之羽》裡的淺淺」。盧昱曉笑稱，她印象最深刻的是《東宮》中陳星旭飾演的腹黑太子李承鄞「當時我是跟朋友一起追劇，看得很投入。」一旁的陳星旭聽完忍不住好奇追問「那妳那時候有恨我嗎？」盧昱曉表示，自己不太會去討厭某個角色，而是更傾向理解角色的動機。

盧昱曉也分享，演戲時常會反覆思考如何讓角色的行為更合理化「像我們劇中胡羞提出分手的那場戲，兩人明明深愛著彼此，卻因為上一代的恩怨不得不分開，這其實是非常艱難的選擇。」

談到對方的角色，盧昱曉大讚肖稚宇成熟穩重，簡直是情緒穩定的天花板，陳星旭則大方承認，現實生活中他也超想遇到像胡羞那樣充滿陽光的另一半，能把他頭上的烏雲撥開、帶他走出封閉的世界。

此外，盧昱曉在拍攝空檔不慎被螃蟹夾到手，陳星旭立刻緊張地四處尋找碘酒的花絮畫面，更讓劇迷們集體尖叫表示，兩人戲裡戲外都在發糖。《軋戲》正在愛奇藝國際版熱播中。