國片票房奇蹟年！首屆「台灣娛樂電影獎」開跑　《96分鐘》搶最狂獎項

台灣電影需要你當靠山！長期以來，本土電影獎項多偏重藝術性，導致許多叫好叫座的商業大片在獎季中缺席。為了補足這塊空白，首屆「台灣娛樂電影獎」，攜手LINE TODAY發起網路投票，號召全民選出心目中的神作。其中，《角頭-鬥陣欸》因觀眾太愛吃爆米花，竟入圍了超特別「爆米花貢獻獎」，引發熱烈討論。

▲《96分鐘》收穫2億票房，並達成動員5000人次封街拍攝的創舉。（圖／華影國際提供）

2025票房奇蹟年！三大破億國片爭霸

回顧2025年，堪稱是台灣電影的「票房奇蹟年」，一舉誕生了三部破億強片！包括由林柏宏、李李仁主演，耗資搭建仿真高鐵車廂的災難動作片《96分鐘》，創下2億驚人票房；擁有龐大粉絲基數的《角頭-鬥陣欸》，上映首日就狂吸1900萬，最終以1.89億作收；以及結合兒歌與VR靈異議題的黑馬《泥娃娃》，成功找回觀眾對台式恐怖片的信心。

▲《角頭－鬥陣欸》以1.89億票房，入圍了超特別「爆米花貢獻獎」。（圖／曼尼娛樂提供）

發起人張凱翔指出，過去如《當男人戀愛時》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等片雖然大賣，卻常在傳統獎項中被忽略。設立此獎不僅是肯定創作者，更是要向外界證明「觀眾市場」的重要性，他說：「MIT台積電是護國神山，MIT台灣電影則需要全民當靠山！」

趣味獎項超有梗！李銘忠、陳以文爭「年度反派」

不同於傳統影展的嚴肅氛圍，首屆娛樂電影獎的獎項設計超級「接地氣」，其中「年度反派」項目更是上演一場「跨物種對決」，由《96分鐘》的李銘忠、《大濛》的陳以文，將與《泥娃娃》裡那尊令人毛骨悚然的神祕娃娃一較高下。

▲《泥娃娃》裡那尊令人毛骨悚然的神祕娃娃，也入圍「年度反派」。（圖／天予電影提供）

而粉絲最愛的「年度銀幕CP」同樣競爭激烈，《有病才會喜歡你》的詹懷雲與江齊，將對上《進行曲》中的牧森與劉育仁；主辦單位更貼心設立「希望一起演男女主角」獎項，直接讓粉絲許願，票選出最想看哪位影星同台談戀愛，作為未來劇組選角的參考指標。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲與江齊，角逐「年度銀幕CP」。（圖／紅杉娛樂提供）

此外，策劃小組還特別頒發了幾個具備特殊意義的獎項。像是《96分鐘》因動員5000人次封街拍攝、更搭建仿真高鐵車廂，展現台灣挑戰災難動作片的野心，獲頒「開創精神獎」實至名歸。

最有趣的莫過於頒給《角頭－鬥陣欸》的「爆米花貢獻獎」，理由竟是因為電影太精彩，讓觀眾看片時「嘴巴特別忙」，購買爆米花套餐的意願大幅提升，意外帶動影城餐飲業績；而多年來默默支持國片的最強贊助夥伴「生活飲料」，則被授予了「純愛戰士獎」，感謝企業對台灣電影的不離不棄。

全民投票救國片！膝關節：冠軍靠空戰也靠陸戰

知名影評人膝關節分析，這些破億成績都是一步一腳印累積來的。像《96分鐘》監製鄒介中帶著演員全台跑透透，讓票房如倒吃甘蔗；《角頭》監製張威縯耕耘十年，平衡了江湖味與人情味，接下來更要進軍好萊塢。

「台灣娛樂電影獎」投票活動自即日起至2026年2月5日止，主辦單位呼籲，每一票都是對創作者最好的支持，讓我們一起讓台灣電影這場票房接力賽持續燃燒！