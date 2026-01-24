曾和婁峻碩、高爾宣組團　他長偶像臉單飛...拒再當好好先生

記者蔡琛儀／台北報導

歌手ChrisFlow唐仲彣過去與高爾宣、婁峻碩、芮德組嘻哈團體CHING G SQUAD，單飛後他的音樂能量持續爆發，推出全新單曲〈Stuck in my mind〉，新歌延續早期代表作〈Straight up〉的音樂語彙，卻在編曲與情緒層次上更顯成熟，旋律宛如不斷倒轉的記憶片段，帶領聽眾反覆墜入情感漩渦，他更自評：「這首歌，我可以給自己100分。」

▲ChrisFlow 唐仲彣推出新歌〈Stuck in my mind〉。（圖／通達量能文体提供）

ChrisFlow被視為新生代中少見的「偶像臉孔＋製作腦袋」型創作者，從詞曲、編曲、錄音到混音幾乎全程親自操刀，堪稱華語樂壇少數的一條龍創作人。單飛後陸續推出〈Give it up〉、〈回答我〉，並與Barry Chen合作〈原罪〉，用旋律誠實記錄每個人生階段，逐步形塑獨特音樂輪廓。

談及心境轉變，他坦言已不再是過去凡事隱忍的「好好先生」，「以前什麼都顧，反而容易被當成好欺負。」如今面對踩線行為，他選擇把情緒寫進音樂，「反擊是必要的，但先交給作品。」這樣更坦率的態度，也完整反映在〈Stuck in my mind〉的情緒層次之中。

▲ChrisFlow 唐仲彣單飛後仍持續創作。（圖／通達量能文体提供）

除了舞台魅力，唐仲彣私下的幽默感同樣圈粉，近期在IG上傳「直擊下水道喪屍」短片笑翻粉絲。他也預告，2026年除持續推出音樂作品外，還將悄悄跨足全新演藝領域，神秘表示：「很快大家就會知道了。」