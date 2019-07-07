導演梁修身氣質小女兒出嫁了！「中文考驗」洋女婿傻笑點頭

記者林奕如／台北報導

梁修身導演嫁女兒，33歲梁嘉媛6日和英文老師Jared Gamble在寒舍艾美舉行婚宴，席開40桌。掌上明珠出嫁，他忙進忙出招呼賓客，哥哥梁赫群、梁正群也全員出動，他坦言一開始捨不得，但和洋女婿相處久，覺得他很善良、孝順，因此很放心。

▲梁修身導演嫁女兒，去年在男方家鄉德國舉行婚禮。（圖／記者林奕如攝）

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梁修身英文卡卡，洋女婿中文也不太會，兩人基本上不能溝通，女婿很聰明，大概都知道他要講什麼。婚宴上，因為老外常常說「I LOVE YOU」，因此知道「我愛你」的中文，梁修身詢問：「你會永遠愛我女兒嗎？你會一直愛我女兒嗎？」女婿都答應點頭，他再問：「你會打我女兒嗎？」女婿傻傻點頭，讓全場大爆笑。

▲33歲梁嘉媛6日和英文老師Jared Gamble在寒舍艾美舉行婚宴。（圖／記者林奕如攝）

梁修身女兒在加拿大讀書14年，是UBC音樂碩士，到上海康橋雙語學校擔任音樂、英文老師，因而認識同校任職的老師Jared Gamble，交往2年修成正果，去年底在男方家鄉美國德州舉行結婚儀式，6日在台北宴客，主要邀請女方親朋好友，包括白冰冰、甄珍、胡錦、鄧美芳、蔣黎麗等人都來喝喜酒，孫翠鳳帶女兒陳昭賢及張瓊姿帶女兒郭思瑜出席，2對漂亮母女也是亮點。