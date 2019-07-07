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雷／葉星辰脫剩內衣被謝佳見誤摸！《男神》首播洩身材超有料

記者林奕如／台北報導

謝佳見《男神時代》飾演暢銷推理作家白云飛，跟葉星辰不打不相識，先是躲避出版社截稿壓力，搶了她的機車逃走，之後又在KTV包廂的廁所碰到，他被誤會變態，手不小心摸上女方胸部，鬧上派出所，首播安排爆點，PTT討論熱烈。

▲謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

▲謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

▲謝佳見、葉星辰《男神時代》首集不打不相識 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

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謝佳見劇中為了忘卻失婚的傷痛，將自己埋首大眾小說創作，成為暢銷的推理作家；葉星辰飾演開朗明天愛，對初戀男友的死充滿自責，卻用燦爛的笑容掩飾傷痛，幫助前男友的父親守著老書店，最後書店收攤，她失業應徵上「白云飛」責任編輯，這個緣分注定在一起。

▲謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

▲謝佳見、葉星辰將譜出浪漫愛情 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

首集最大爆點，就是謝佳見藏廁所被誤認變態，恰好葉星辰衣服被潑濕，正在換衣服，她大尺度只穿內衣，他襲胸摸上女方胸部，她雖然身形偏瘦，但上圍很有料，自信挺胸證明不瘦，謝佳見則是曾伸出手比劃：「我們一共拍了5次，因為我手很大，就覺得滿了，到時候看就知道滿滿的！」

▲謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

▲謝佳見、葉星辰《男神時代》 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

▲配角劉書宏、夏語心表現被網友評自然 。（圖／翻攝自Facebook／東森創作）

不少網友認為首集劇情流暢、背景設定有趣，尤其帶點喜劇節奏，在探究男女主角愛情傷痛時，也帶點喜劇節奏，配角群劉書宏、夏語心、安俊朋、陽靚、梁以辰等人演技自然。

尤其其中一幕，劉書宏在派出所解救好友謝佳見，因為不知道葉星辰名字，只好用她身上穿的T恤「我要脫單」來稱呼，好心詢問葉星辰載她回家被回絕，幽默吐槽「吉娃娃」，讓葉星辰氣瘋回嗆：「長頸鹿」，這段對話也笑翻網友，也期待後續劇情發展。

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謝佳見, 葉星辰, 劉書宏, 安俊朋, 夏語心, 陽靚, 林逸欣, 顏毓麟, 梁以辰, 楊孟霖, 男神時代

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