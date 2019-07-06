王仁甫結婚紅包100萬對比「只包給孫協志10萬」　孫德榮曝光偏心理由

記者林奕如／台北報導

孫德榮曾任喬傑立創辦人，栽培出5566、七朵花等藝人，和子弟兵王仁甫、孫協志等人關係良好，他今在教會演講「我的人生不需要你按讚」，給要進入社會新人建議，也大揭密演藝圈秘辛，他爆料：「王仁甫結婚我包100萬，孫協志結婚我包10萬。」

▲孫德榮今演講揭秘演藝圈秘辛。（圖／記者林敬旻攝）

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王仁甫和季芹當年合作《少年兵團》節目相識，戀愛交往時，一度被孫德榮逼分手，但兩人歷經考驗修成正果，孫德榮也承認小倆口，婚禮時包了100萬紅包，不過相反孫協志娶韓瑜時，他包了10萬紅包，為何價差10倍，他原本笑笑要記者猜，後來解答：「仁甫結婚就多一個媳婦感覺，協志結婚就少了一個兒子，想說10萬可以吧！」

▲王仁甫、季芹恩愛如昔。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

孫德榮一手創立喬傑立，他也是許多人創業典範，他建議新鮮人，人生找到自己喜歡工作最重要，若是喜歡就不會在意一例一休、勞基法，什麼都要跟老闆計較，好好努力一定會在這領域發光。

他也給演藝圈老闆有4大建議，第一條就是這行千萬不要幫別人養小孩，教一個普通素人如何成為一個會被追逐的偶像，中間過程自己最了解，最後什麼都沒有；第二條就是有人跟你借錢，不管再怎麼熟識，千萬都要寫借據；第3條千萬不要幫人作保；第4條則是小心藝人感情事，若有人跟你說男藝人跟女工作人員有了化學變化，馬上分開、隔離執行。」

▲孫德榮一手創立喬傑立經紀公司。（圖／記者林敬旻攝）

他不改「孫大砲」封號，重提和羅志祥（小豬）19年前指控他性騷擾，「你為何講性騷擾3個字，誰教你的，我不認為他有這麼惡質。你說我沒有做的事，讓我人格崩壞，我養你這麼久，沒有求你什麼，你為什麼這麼狠。」他要小豬說清楚，不然死不瞑目、含冤入土。

他2013年罹患膀胱癌三期，開刀摘除下體器官，他當時住院時，以前帶過的藝人大多來看過他，包括明道、小刀、趙小僑等，連歐弟也來探視，他走過生死關頭，看淡一切表示冷暖自知。他2月初已經舉辦生前告別式，豁達表示，死後不辦告別式、不設牌位，7天內火化，至於遺囑未立，遺產會留給家人、親近表兄弟。