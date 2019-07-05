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痛心鐵路勇警李承翰喪命　李㼈努力演喜劇「讓人笑，少壞事」

記者林奕如／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8點多，在嘉義火車站發生乘客欲逃票，揮刀攻擊前往處理的鐵路警察李承翰，李承翰宣告不治，各界哀痛。李㼈今出席八大《一起幹大事》，他說：「我們每讓一個人笑，就少一個人做壞事，就能避免憾事發生。」

▲▼李㼈出席《一起幹大事》首映。（圖／記者張一中攝）

▲▼李㼈、苗可麗、邱宇辰出席《一起幹大事》首映。（圖／記者張一中攝）

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▲李㼈、苗可麗、邱宇辰飾演一家三口。（圖／記者張一中攝）

李㼈之前演出千集《親戚不計較》，成為逗趣喜劇的經典，這次和苗可麗合作，預計也是大爆笑的搭配，他說，之前曾膩了拍喜劇，但媽媽希望他好好演，「真的讓多一個人當下笑出來，那些生氣、暴力，負面情緒不見，正能量傳達給大家，演戲就像是做功德一樣。」他更保證，「這部戲讓大家笑得出來，笑不出來我離開演藝圈。」

▲▼王滿嬌、楊騰出席《一起幹大事》首映。（圖／記者張一中攝）

▲楊騰、王滿嬌飾演孫嬤。（圖／記者張一中攝）

75歲的王滿嬌有「國民阿嬤」封號，整個人充滿活動，6年前曾一度病危，是因為吃藥沒配開水，膠囊黏著胃壁造成管破裂，她當時一直吐血，找不出原因，直到照第5次胃鏡時，才發現出血點，她這幾年迷上攝影，才剛從馬來西亞賞鳥回來，重達8公斤的攝影裝備一肩扛，開心拿出手機秀出自己作品，「給你看我的鳥！」

該劇演員群包括李㼈、苗可麗、王滿嬌、邱宇辰、賴雅琪、楊騰、許巧薇、邱九儒，演唱該劇主題曲的小馬和VOX玩聲樂團也親自到場獻唱，以行動站台支持。

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邱宇辰, 毛弟, 苗可麗, 李㼈, 王滿嬌, 賴雅琪, 楊騰, 許巧薇, 邱九儒, 一起幹大事

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