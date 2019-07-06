以綸有恭喜妳入圍影后？郭書瑤豪爽直回：干他屁事

記者林奕如／台北報導

郭書瑤以藍正龍執導電影《傻傻愛你，傻傻愛我》入圍台北電影節最佳女主角，近期爆出她和以綸已分手，在IG連發勸世文，但她昨未正面承認，今被問到以綸是否有傳訊恭喜，她一臉尷尬，最後豪爽回：「乾他屁事！」不想感情模糊焦點，是否會邀他來看，她也打太極回答：「希望大家都來看。」

▲▼藍正龍、郭書瑤《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會。（圖／記者劉亮亨攝）

請繼續往下閱讀...

郭書瑤劇中飾演援交妹，遇到唐氏症寶寶後，人生有了新的轉變，她坦言是從影以來最大的尺度，一開始很怕失焦，也跟導演藍正龍討論過，但很感謝劇組貼心到不可思議，安全狀態下拍完這場戲。她也不好意思表示，一開始覺得藍正龍不好相處，但發現他導戲超級無敵溫柔，沒有任何生氣，被問會不會不小心愛上他？人夫的他連忙搖頭避嫌，她則解釋，對導演沒有任何情愫。

她因此戲入圍最佳女主角，受訪一開始就眼眶含淚，把功勞歸功於導演藍正龍，「有一場戲海中潛水戲，已經冷到失控，我演不出來了，是我很泡歉，但導演是跟我一起泡在海中，然後跟我對不起，他當過演員，知道演員的需求，所以很謝謝他。」

▲藍正龍首部劇情長片《傻傻愛你，傻傻愛我》，找郭書瑤當女主角。（圖／記者劉亮亨攝）

她也說，自己不會游泳，因為拍戲學過幾堂課，但到了不熟悉的海域，其實滿害怕、沒有安全感，加上服裝要美美的，其實不太方便，又要對抗水壓，最後是很多名潛水教練壓著她的頭才順利潛入大海，瑤瑤玩笑：「潛水很可怕，整個素顏不化妝，要麼是美女，不然就是水鬼。」

該戲以喜憨兒為主角，郭書瑤透露，第一天相處時，對方一直笑稱讚她很可愛，新都會融化了，「我對人生有很大改變，有很多新的想法，在他們身上看到私的愛，這次導演發覺這題材，在北影首映，就是給唐寶寶的禮物，至於自己入圍則是沒想過，真的很奇妙。」