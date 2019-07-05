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楊冪不甩「外出撈金」爆料　30天發5篇代言文「從早忙到晚」

記者林奕如／台北報導

一向有「勞模」稱號的楊冪，被網友爆料疑似利用拍戲時間「外出撈金」，拍攝陸綜或出席代言，逼得新戲製作團隊也忍不住跳出來幫她澄清。個性直爽的楊冪4日則大方在微博替代言的彩妝品牌宣傳，並留言寫下「整天從早到晚的工作，全靠持妝粉底。」直接回應烏龍爆料，依舊相當做自己。

▲楊冪(左)與阮經天(右)合作《扶搖》收視表現亮眼。高偉光(右)與張雅欽(左)在《扶搖》中被封為「野珠CP」（圖／中天提供）

▲楊冪《扶搖》扮相美翻。（圖／中天提供）

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楊冪「帶貨女王」的稱號也不是喊假的，手上代言的品牌數都數不清，光是近一個月內就在個人微博替至少5家品牌廠商做宣傳，可以說是相當敬業的代言人。她和阮經天主演《扶搖》受到關注，古裝扮相美翻，兩人之間的愛情糾葛，也讓觀眾追劇不停。

該劇在中天播出，近日劇情發展至由高偉光飾演的天煞王國「烈王」戰北野身負重傷，一直癡情愛慕他的雅蘭珠公主使用禁法，犧牲自己的雙眼救回了戰北野。飾演雅蘭珠的95後年輕小花旦張雅欽也被起底，在劇中飾演楊冪閨蜜，戲分吃重的她，這部戲是她出道以來的第3部作品，且上一部作品合作的女主角則是當紅花旦劉亦菲，在競爭激烈的兩岸三地戲劇圈，張雅欽堪稱「搭著手扶梯而上」的星運，被點名是「下一個迪麗熱巴」。

▲楊冪(左)與阮經天(右)合作《扶搖》收視表現亮眼。高偉光(右)與張雅欽(左)在《扶搖》中被封為「野珠CP」（圖／中天提供）

張雅欽被視為「狄麗熱巴接班人」（圖／中天提供）

張雅欽在《扶搖》裡一亮相就猛追高偉光，親暱地喊著他「五哥哥」，更傳授追男金句與楊冪分享，「搶男人就要搶第一個，後面的都是歪瓜裂棗」，儘管窮追不捨，但高偉光一直不為所動，甚至一度動心愛上楊冪，直到張雅欽為了救他犧牲雙眼，一度心灰意冷欲離他而去，高偉光才發現原來自己的心早已被對方套牢。這對「野珠CP」也成為男女主角外戲迷最愛的一對，盼兩人歷經苦難的愛情能有好結局。

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楊冪, 扶搖, 阮經天, 小天, 冪冪, 無極

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