邱宇辰「竹竿腿」瘦到太誇張！狂撩48歲苗可麗喊「美眉」

記者林奕如／台北報導

邱宇辰（毛弟）首挑大樑，在八大《一起幹大事》飾演男主角，他坦言在晚上睡覺前會想很多，所有壓力都在自己身上，今出席首映會，媲美女團的「纖細竹竿腿」超顯眼，他沒有特別量體重，笑說：「可能是殺青後比較放鬆，睡到自然醒，就沒有正常吃3餐。」身高176公分，一直維持體重約60公斤，日吃6餐還胖不了。

▲▼李㼈、苗可麗、邱宇辰出席《一起幹大事》首映。（圖／記者張一中攝）



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邱宇辰劇中飾演菜市場豬肉攤小王子，李㼈、苗可麗分別飾演爸媽，一家三口搞笑逗趣無極限。苗可麗爆料邱宇辰私下很會撩妹，自己也會被撩到，他現場示範：「美眉不要生氣，這樣生氣會有皺紋，看我們家妹妹多年輕。」苗可麗一旁露出少女般微笑，讓全場大笑。

▲李㼈、苗可麗、邱宇辰出席《一起幹大事》首映。（圖／記者張一中攝）

李㼈則和邱宇辰合作過《鬥魚》，當時一起耍狠演反派，這部戲180度大變身，一起演喜劇，李㼈笑，現在從良了，要積德。該劇是逗趣喜劇，演員都對收視有信心，喊話破1就露「屁股蛋」，李㼈笑說：「我是無所謂，但大家想看嗎。」一旁的苗可麗則妙語虧他：「好看，賞心悅目，不好看，也可以激勵人啊！」該劇提拔新秀，除李㼈、苗可麗、王滿嬌、邱宇辰外，賴雅琪、楊騰、許巧薇、邱九儒一同演出。