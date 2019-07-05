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背上劈腿罪名一輩子　姚元浩一臉尷尬：我不是老手

記者林奕如／台北報導

近期阿翔爆出偷吃謝忻，姚元浩今出席一日活動，僅簡單回應：「他發生事情的時候我都不在，我不予置評。」由於姚元浩先前跟隋棠結束7年情，和王心凌交往時，曾背上劈腿罵名，今有媒體指他「劈腿老手」，他面露尷尬：「我不是老手，建議不來。」

▲姚元浩出席GS Spring Drive 20th x NISSAN GT-R 50th 跨界聯名腕錶鑑賞會。（圖／公關提供）

▲姚元浩一臉尷尬回應「劈腿老手」。（圖／公關提供）

姚元浩曾和浩角翔起合演《新兵日記》，是否有關心阿翔心情低落，他說：「這也沒辦法，我也心情低落的時候。兄弟一切事情盡在不言中，他發生這種事，只有自己處理。」

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近期姚元浩重心放在職業賽車，5月份才歷經撞車意外，震到內臟外，還有輕微腦震盪，「緋聞女友」王心恬是否有關心，他笑打太極：「我感受很多朋友關心。」有因為撞車想婚，他驚嚇連忙否認：「沒有沒有。」他身體康復後，上個月到上海賽出，又遇到大雨，幸好他堅持換上雨胎，其他車幾乎都打滑，朋友還因此撞斷一條腿。

▲▼姚元浩作為賽車選手出賽，結果發生撞車意外。（圖／翻攝自姚元浩臉書、YouTube／姚元浩 How’s Life 官方頻道）

▲姚元浩作為賽車選手出賽，結果發生撞車意外。（圖／翻攝自姚元浩臉書、YouTube／姚元浩 How’s Life 官方頻道）

回憶5月撞車意外，姚元浩表示，當下是看到賽車在車道上打橫，「我看著駕駛，駕駛看著我，我第一動作閃開，結果打滑在草地，天巡地轉期間，我試著控制、方向盤，但沒有效果，又撞上水泥牆，好險手腳沒有斷，只有輕微腦震盪。」他也說，人生走馬燈沒有亮起來，但時間變得很慢，看到前面一片水泥牆，然後聽到外面喊：「車手」，下車後只覺得一直想吐很不舒服。

他熱愛賽車，下星期預計去比利時比賽，算是開過最久的比賽，要花費25小時，白天開到晚上，「聽一些前輩的經驗，就是能睡的時候就趕快睡，看官方影片先做功課，沿途好像沒有什麼路燈外，最恐怖是有一個爬坡，並且有S型挑戰，最希望就是安全下莊。」

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姚元浩, 王心凌, 王心恬, 隋棠

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