《大時代》黃瑄生完站女星旁自卑　發狠鏟肉17KG「比產前更瘦」

記者林奕如／台北報導

黃瑄在民視《大時代》飾演惡女狐狸精回歸，歷經結婚、生子，身材依舊保持火辣，甚至比產前更瘦。事實上，她在產後一度憂鬱，也曾自卑不開心，老實坦言：「有一次去記者會，站在別的女明星旁邊，其實還滿自卑，一個人站兩個人位置，因此更嚴格鞭策自己。」

▲▼民視花旦黃瑄減重。（圖／黃瑄臉書、記者張一中攝）

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「找到自己的方式最重要。」黃瑄以過來人減重經驗分享。她透露，懷孕不忌口，增胖17公斤，生完之後要繼續穿孕婦裝，因為衣服都穿不下了，她更憂心：「這行（演藝圈）很嚴苛，我以後要演什麼，我再也沒有辦法演戲怎麼辦，對自己自信不夠。」

▲黃瑄比產前更瘦。（圖／記者張一中攝）

黃瑄生完小孩後，減重5公斤，坐完月子回家親餵母奶，一個人在家帶小孩，又瘦了6公斤，當時產後復出，參加一場戲劇首映會，身旁單身女明星讓她壓力很大，「拍照完之後灰心，覺得每一張照片都好醜。」她嚴苛標準對自己，更加決心減重，加入《實習醫師鬥格》又瘦了2公斤，之後持續運動習慣，一禮拜至少運動3天，像是TRX等，不餵母奶後，在飲食方面，減少吃澱粉，現在也盡量不吃油炸、加工食品等，鏟肉到體重47公斤，比產前更瘦。

▲黃瑄演出《大時代》，和何豪傑、林志豪飆戲。（圖／民視提供）