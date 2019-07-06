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被小豬指控性騷擾　孫德榮藏恨19年反擊：說清楚，不然我死不瞑目

記者林奕如／台北報導

孫德榮今在教會舉行演講「我的人生不需要你按讚」，他不改「孫大砲」個性，直接重提羅志祥（小豬）曾指控他性騷擾：「你為何講性騷擾3個字，誰教你的，我不認為他有這麼惡質。」他認為自己沒有做的事，因為被指控人格崩壞，「我養你這麼久，沒有求你什麼，你為什麼這麼狠。」

▲孫德榮新書記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫德榮不改大砲個性，反擊小豬指控性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

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孫德榮當年挖掘小豬出道，但3年合約一到，兩人撕破臉，小豬曾指控他性騷擾，該事近20年，孫德榮至今難以忘記：「那時報紙登很大，我3個多月不敢出門，那種心理交戰，尤其是自己養的小孩3年，這3個字如果不說清楚，我會死得不瞑目，含冤入土。」當時是否想要反擊，他說，「媒體同情藝人，我能怎麼辦。」

▲孫德榮新書記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫德榮今演講，之後將要集結成書。（圖／記者林敬旻攝）

孫德榮和小豬曾有一次破冰，孫德榮苦笑：「有做了一次假和解。」他提到，自己生病的時候歐漢聲有來醫院，有問為何羅志祥不來，歐弟回：「你私下問很多事情他怎麼回答。」孫德榮說，今天重提此事、選擇教會演講，就是在神面前不說謊，「我清清白白，沒有做這件事，每次看到朋友家人點進去看我自介很難堪，心裡很糾結。」

▲▼羅志祥。（圖／EMI提供）

▲羅志祥和孫德榮恩怨情纏近20年。（圖／資料照／EMI提供）

他也說，孫家男丁都活不過59歲，爸爸59歲去世，哥哥則是肺腺癌逝世，自己罹患膀胱癌開刀，人工膀胱是大腸做的，很容易感染，第一次住醫院是發燒到41.7，被醫生警告：「你再燒到42度腦子會壞了。」他第2次入院，是因為腎盂炎，若再延遲一天住院，可能就已發敗血症，他現在每半年去追蹤，也很感謝上天讓他多活5年，今演講分享內容將會集結成書，預計12月20日發行，「如果我活到那時候，就是禮物，沒有活過就是回憶錄。」

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孫德榮, 小豬, 羅志祥, 喬傑立

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