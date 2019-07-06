梁朝偉劉嘉玲「青澀嫩樣」重現！侯孝賢《海上花》21年後又見面了

記者林奕如／台北報導

侯孝賢1998年經典電影作品《海上花》，時隔21年跟影迷見面了，跟台北電影節年紀一樣的電影。今數位修復版在台首映，攝影李屏賓笑說：「當初拍的時候，覺得拍得太美了，修復版想把美呈現出來，呈現更亮麗一點，但昨天檢查，怎麼還是跟以前一樣黑，侯導（侯孝賢）回去壓暗了吧！」

▲李屏賓擔任《海上花》攝影，身兼北影主席。（圖／記者劉亮亨攝）

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該電影當年在台北電影節放映，並且獲得第一屆北影最佳導演、藝術指導兩項大獎。該電影講述幾位妓女與恩客在上海英國租界中「長三書寓」上演的男女關係為主軸，主演為梁朝偉、羽田美智子、李嘉欣、劉嘉玲等人，修復版重現巨星們青澀嫩樣，讓不少影迷十分期待。

▲錄音杜篤之、美術指導黃文英、剪接廖慶松、攝影李屏賓出席《海上花》數位修復版首映。（圖／記者劉亮亨攝）

今首映會，攝影李屏賓、美術指導黃文英、錄音杜篤之、剪接廖慶松（廖桑）一同出席，李屏賓身兼北影主席，他表示：「當初拍的時候，記得廖桑跟侯導偷偷告密『拍得太美了』，後來調光很暗，這次想說調亮一點，把美呈現出來，結果被侯導壓回去了（調暗）。這次看了很多次，每次看覺得太精采了，把人、文化、生活，就在房間裡面，道盡人的是是非非、人際關係，這幾次看完，對侯導越來越欽佩，每次看都很興奮，希望大家也有不同心情。」

擔任剪接的廖慶松也回憶，「過了21年回到這片子，感覺回到以前，侯導是場面調度，我就是控制場面氣氛，有許多畫面就是運用10秒fade out（淡出）、fade in（淡入）。」擔任美術指導的黃文英也分享，當時開拍時，原定在上海，但因為劇本審核，轉回台楊梅拍攝，感謝建設公司搭出仿真的上海建築，還有上海採買的2貨櫃道具服裝順利運回，但若重來一次，她說：「我會做更好，。」

擔任音效的杜篤之則透露，之前是電影膠片，跟現在數位版不同，因此重新剪了一次版本，「從頭到尾又看一遍，當時找了陳寶蓮替羽田美智子角色配音，覺得這演員太棒。」