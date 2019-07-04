王凱消失一年暴瘦8公斤！膽結石發作險送命「媽以為中邪」

記者林奕如／台北報導

王凱2017年在《春風愛河邊》擔綱男主角，但角色失控黑化，他身心俱疲辭演，消失一年多，今現身民視新八點檔《多情城市》開鏡記者會，他這段時間去海外度假，沒想到在夏威夷時膽結石發作，不敢看醫生，連吃4天止痛藥沒效，媽媽還以為中邪，差點連命都丟了。

▲王凱（最左）消失一年，再度亮相八點檔。馬俊麟（左2起）、許仁杰、潘柏希（圖／民視提供）

王凱當時演出時，為了刺激收視，原本飾演企業家二代，因愛生恨，帶炸彈大鬧王宇婕婚禮，還爬上8樓屋頂跳樓逃亡，角色徹底失控，他說：「那時媽媽看電視氣到關掉，覺得不需要演到這樣。」他決定辭演休息，這一年時間「流浪」美國、東京等地，沒想到在夏威夷度假時，突然腹絞痛，看醫生太昂貴，只好吞止痛藥。

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▲張郁婕、何蓓蓓、郭亞棠飾演第二代演員。（圖／民視提供）

他那段時間，體重掉了8公斤，一度暴瘦到63公斤，一開始醫院還誤診是「胃食道逆流」，之後發現問題出在身體內的4到6顆膽結石，目前先穩定狀況，但如果再發作，醫生警告要開刀了。他休息一年充電，準備再投入八點檔演出。

▲民視新八點檔《多情城市》開鏡。蔡阿炮、崔浩然、陳淑芳、翁家明、霍正奇（圖／民視提供）

被封為「本土劇真人娜美」的張家瑋連2檔演出，除了拍八點檔，這一次還要準備國標舞《舞力全開》讓她壓力很大，但也讓體態更美，更有自信。許仁杰第一次來民視，讓他直呼超新鮮，這次和蘇晏霈搭檔情侶，但今天只是第二次見面，感覺非常尷尬。潘柏希則是現場示範撩妹邱子芯，新生代演員面孔，讓人超不同火花。