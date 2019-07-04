ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王凱消失一年暴瘦8公斤！膽結石發作險送命「媽以為中邪」

記者林奕如／台北報導

王凱2017年在《春風愛河邊》擔綱男主角，但角色失控黑化，他身心俱疲辭演，消失一年多，今現身民視新八點檔《多情城市》開鏡記者會，他這段時間去海外度假，沒想到在夏威夷時膽結石發作，不敢看醫生，連吃4天止痛藥沒效，媽媽還以為中邪，差點連命都丟了。

▲民視新八點檔《多情城市》開鏡。王凱、馬俊麟、許仁杰、潘柏希（圖／民視提供）

▲王凱（最左）消失一年，再度亮相八點檔。馬俊麟（左2起）、許仁杰、潘柏希（圖／民視提供）

王凱當時演出時，為了刺激收視，原本飾演企業家二代，因愛生恨，帶炸彈大鬧王宇婕婚禮，還爬上8樓屋頂跳樓逃亡，角色徹底失控，他說：「那時媽媽看電視氣到關掉，覺得不需要演到這樣。」他決定辭演休息，這一年時間「流浪」美國、東京等地，沒想到在夏威夷度假時，突然腹絞痛，看醫生太昂貴，只好吞止痛藥。

請繼續往下閱讀...

▲民視新八點檔《多情城市》開鏡。張郁婕、何蓓蓓、郭亞棠（圖／民視提供）

▲張郁婕、何蓓蓓、郭亞棠飾演第二代演員。（圖／民視提供）

他那段時間，體重掉了8公斤，一度暴瘦到63公斤，一開始醫院還誤診是「胃食道逆流」，之後發現問題出在身體內的4到6顆膽結石，目前先穩定狀況，但如果再發作，醫生警告要開刀了。他休息一年充電，準備再投入八點檔演出。

▲民視新八點檔《多情城市》開鏡。蔡阿炮、崔浩然、陳淑芳、翁家明、霍正奇（圖／民視提供）

▲民視新八點檔《多情城市》開鏡。蔡阿炮、崔浩然、陳淑芳、翁家明、霍正奇（圖／民視提供）

被封為「本土劇真人娜美」的張家瑋連2檔演出，除了拍八點檔，這一次還要準備國標舞《舞力全開》讓她壓力很大，但也讓體態更美，更有自信。許仁杰第一次來民視，讓他直呼超新鮮，這次和蘇晏霈搭檔情侶，但今天只是第二次見面，感覺非常尷尬。潘柏希則是現場示範撩妹邱子芯，新生代演員面孔，讓人超不同火花。

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

推薦閱讀

8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

獨家專訪／《小時光》邢菲放閃告白「顧未易」：我的理想型

獨家專訪／《小時光》邢菲放閃告白「顧未易」：我的理想型

新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

馬俊麟爆偷吃王瞳「一次講清楚」：太太說我很不會做人！

馬俊麟爆偷吃王瞳「一次講清楚」：太太說我很不會做人！

無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

侯怡君爆秘婚蕭大陸！拍完戲催生「精主對象」認定他了

侯怡君爆秘婚蕭大陸！拍完戲催生「精主對象」認定他了

《不能是朋友》正宮上門甩巴掌！袁艾菲替閨蜜挨打「臉紅腫一片」超義氣

《不能是朋友》正宮上門甩巴掌！袁艾菲替閨蜜挨打「臉紅腫一片」超義氣

女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心

女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

正妹女星驚傳遭性侵槍殺！　「全裸陳屍橋下」路人嚇報警…揪離譜真相怒了

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

《炮仔聲》演員梳化中「毛巾沒遮住」露點！　吳婉君PO出照片：都給你贏

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

宋仲基婚變「哥哥3舉動」洩端倪！　IG限時動態4個字暗譙

謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王凱, 馬俊麟, 許仁杰, 潘柏希, 多情城市

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸》諾一8歲帥臉超越老爸！　搭女同學合唱…驚見「超萌身高差」
  2. 「前寶塚最強男役」柚希禮音抵台！　鐵粉恐龍裝迎接
  3. 關鍵開幹／不倫暴瘦狂哭慘被拍 爆謝忻復出陰謀論
  4. 超級英雄很難當！湯姆霍蘭德「不脫蜘蛛服」喝咖啡的方法超乎想像
  5. 王凱消失一年暴瘦8公斤！膽結石發作險送命「媽以為中邪」
  6. 幫言承旭開路…叫民眾滾！　名導道歉「讓他背鍋了」真相曝光
  7. LEO王休學了才講！媽保證：老實說我就不生氣　害怕被抓包先招了
  8. 他們是同人！《阿爾罕》他有演《WWW》　「男神的師弟」背景曝光
  9. 蕭敬騰婚禮獻唱！認了「有想婚衝動」　新娘聽歌感動哭了　
  10. 13歲李嫣自拍亮歐元大鈔：叫我李十萬！　王菲女兒「炫富私生活」被挖出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366