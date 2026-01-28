姜典爆婚訊首現身！被問「好消息」害羞回應　項婕如親密床戲尺度大開

記者蕭采薇／台北報導

新生代演員姜典2022年奪下金鐘獎迷你劇集最佳新人後備受矚目，近期網路上卻瘋傳他的「婚訊」，引發粉絲熱議。今（28日）他出席新劇《那些你不知道的我》上線記者會，面對媒體追問感情狀態，姜典語帶保留，害羞表示：「今天主要還是專注在宣傳新戲，如果有什麼好消息，一定會跟大家分享。」並未正面否認或承認，留給外界無限遐想。

▲新生代演員姜典先前傳出婚訊。（圖／攝影中心攝）



從大學生演到出社會 姜典、項婕如CP感升級

雖然現實生活感情成謎，但姜典在戲裡可是談了一場轟轟烈烈的戀愛。他與項婕如繼《愛的奧特萊斯》後再度搭檔，從青澀的大學生演到面臨畢業、進入社會的磨合期。導演安竹間透露，兩人在劇中一開始就面臨「鬧分手」的危機，項婕如的角色更背負著許多秘密與壓力。

▲（左起）姜典、項婕如、傅孟柏。（圖／攝影中心攝）

項婕如坦言，這次的角色比以往更加沈重，是第一次體驗這種「快要畢業、面臨社會壓力」的戀愛感。尺度方面，兩人甚至有親密的床上翻滾戲碼，展現出不同以往的成熟演技。

角色投射自我 姜典演繹「沒說出口的情緒」

再次飾演「左又禾」這個角色，姜典認為跟自己現階段的狀態很像：「看起來很理性，內心卻有很多沒說出口的情緒。」面對未來的迷惘與不安，讓他演起來特別能進入狀態。項婕如也表示，這次表演不再刻意「設計」，而是跟著角色一起真實成長，兩人在片場哭得稀裡嘩啦，全心投入的演出連導演都大讚「非常精彩」。