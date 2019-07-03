正宮茵聲來探班！貼心備「珍奶密語」虧男友劉書宏沒默契

記者林奕如／台北報導

鄭茵聲拍攝《高塔公主》時，男友劉書宏曾溫馨探班，這次換她探班男友新戲《男神時代》，還用心買了同家珍奶應援，沒想到劉書宏根本不解小巧思，還反問她：「為何不買Ｘ家的珍奶，我比較喜歡喝那一家。」讓鄭茵聲好氣又好笑：「我還特別買一模一樣的過來欸。」他一秒語塞說聲：「對吼。」引起現場一陣大笑。

▲鄭茵聲探班男友劉書宏 。（圖／東森提供）

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該劇恰好也是鄭茵聲主演《高塔公主》朱峰執導，大多是原班人馬，所以鄭茵聲一到現場，便引起現場驚呼，眾人紛紛上前跟她敘舊，被導演笑虧根本是她的粉絲見面會。鄭茵聲笑說「我一直都超想回來探班的，加上快要開播了，就趁有空時趕緊過來。」

▲鄭茵聲大方探班，男友劉書宏和夏語心劇中組CP 。（圖／東森提供）

剛好當天是劉書宏與劇中CP夏語心對戲的場景，夏語心跟鄭茵聲雖是第一次見面，但三人卻開始大聊起導演的八卦，鄭茵聲和夏語心還笑說是導演拉近她們的距離。

鄭茵聲還忽然問起謝佳見：「白云飛呢？白云飛在哪裡？」直喊著她在《高塔公主》偶像霸氣總裁。原來是朱峰導演為謝佳見在劇中小說家起名時，就是源自於當時鄭茵聲飾演的鳥妹，劇中理想型的小說男主角命名。鄭茵聲說自己看到電視預告時還大叫：「他不就是我的白云飛嗎！」，本來還想能在劉書宏跟謝佳見都有戲的時候再來探班，可惜因為時間搭不上，沒能一圓鳥妹的偶像夢。