ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

正宮茵聲來探班！貼心備「珍奶密語」虧男友劉書宏沒默契

記者林奕如／台北報導

鄭茵聲拍攝《高塔公主》時，男友劉書宏曾溫馨探班，這次換她探班男友新戲《男神時代》，還用心買了同家珍奶應援，沒想到劉書宏根本不解小巧思，還反問她：「為何不買Ｘ家的珍奶，我比較喜歡喝那一家。」讓鄭茵聲好氣又好笑：「我還特別買一模一樣的過來欸。」他一秒語塞說聲：「對吼。」引起現場一陣大笑。

▲鄭茵聲談班《男神時代》導演朱峰、劉書宏、夏語心 。（圖／東森提供）

▲鄭茵聲探班男友劉書宏 。（圖／東森提供）

請繼續往下閱讀...

該劇恰好也是鄭茵聲主演《高塔公主》朱峰執導，大多是原班人馬，所以鄭茵聲一到現場，便引起現場驚呼，眾人紛紛上前跟她敘舊，被導演笑虧根本是她的粉絲見面會。鄭茵聲笑說「我一直都超想回來探班的，加上快要開播了，就趁有空時趕緊過來。」

▲鄭茵聲談班《男神時代》導演朱峰、劉書宏、夏語心 。（圖／東森提供）

▲鄭茵聲大方探班，男友劉書宏和夏語心劇中組CP 。（圖／東森提供）

剛好當天是劉書宏與劇中CP夏語心對戲的場景，夏語心跟鄭茵聲雖是第一次見面，但三人卻開始大聊起導演的八卦，鄭茵聲和夏語心還笑說是導演拉近她們的距離。

鄭茵聲還忽然問起謝佳見：「白云飛呢？白云飛在哪裡？」直喊著她在《高塔公主》偶像霸氣總裁。原來是朱峰導演為謝佳見在劇中小說家起名時，就是源自於當時鄭茵聲飾演的鳥妹，劇中理想型的小說男主角命名。鄭茵聲說自己看到電視預告時還大叫：「他不就是我的白云飛嗎！」，本來還想能在劉書宏跟謝佳見都有戲的時候再來探班，可惜因為時間搭不上，沒能一圓鳥妹的偶像夢。

推薦閱讀

無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

無法抵抗一見鍾情！張鈞甯吐渴望：我想好好愛一個人

吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

吳珝陽30歲生日！「BL情人」宋柏緯甜擦奶油閃翻

新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

《不能是朋友》雙劈毀三觀！導演馮凱「超狂回應」讓網友服氣

終於等到你！易烊千璽《長安十二時辰》零宣傳突「裸播」網嚇傻

終於等到你！易烊千璽《長安十二時辰》零宣傳突「裸播」網嚇傻

女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心

女兒抓周！王傳一只放了「12支高爾夫球桿」藏爸爸私心

8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

8個月混血女兒曝光！《女兵》羅平認當爸了「一家三口甜放閃」

又一甜寵劇 《狐王殿下戀愛了》！女粉喜發現帥男一是宮歐

又一甜寵劇 《狐王殿下戀愛了》！女粉喜發現帥男一是宮歐

這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍

這份情今生還！魏德聖買單「靈前花海」　《海角七號》歌聲送馬如龍

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

陪鞋商男友義大利看球賽！名模邱馨慧戴白紗「攝影師主動幫拍婚紗照」

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

小18歲老公超猛「精蟲數超標6倍」！　43歲咸素媛拼死才生完…一驗孕崩潰大哭

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了　1年後近拍「身體變化」網驚：差好多！

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！　被揭：她和Grace根本不是閨蜜

滑水道俯衝「泳褲掉了」沒發現！　Apple走光急遮「已經被看到了」

宋仲基「食言3鐵證」背棄宋慧喬！　宋爸爸大受打擊「崩潰失聯」

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！　深夜掃墓「被拍落寞背影」網鼻酸：9年如一

花8年整成范冰冰！　她婚後發現「富二代老公是Gay」…小三偷情照曝光

26歲偶像「拍E球網紅掌聲片」傳鄭俊英淫群　抖出GOT7 MARK地下情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉書宏, 茵聲, 這群人, 鄭茵聲, 高塔公主, 男神時代

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《忍者龜》拉斐爾其實壯到爆！屋頂床戲女主角羞翻：不知道做了啦
  2. 言承旭菜市場「相親」　綠衣男幫撐傘…見路人喊「滾」市民怒了！
  3. 《蜘蛛人：離家日》開箱／播到一半WTF嚇呆！「片尾2彩蛋」看完跪了：漫威敢這樣玩
  4. 陳妍希爆和陳曉冷戰「兒子被帶走」　沉默8hrs…首PO照發聲了！
  5. 流感取消個唱…遭酸「投資你虧錢」　劉德華認很受傷：我看清了！
  6. 宋慧喬婚變也不能丟代言！確定飛大陸　3天後首度公開露面
  7. 正宮茵聲來探班！貼心備「珍奶密語」虧男友劉書宏沒默契
  8. 古天樂同學會大驚「大家頭髮都不見了」　得意：我的還在喔～
  9. 快訊／陳艾琳訂婚了！　挺5月肚「完成文定」婚期曝光
  10. 明星級籃球鬥牛陣容曝光！　修杰楷韋禮安還有這些人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366