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《延禧》姊妹劇女一是吳謹言閨蜜！許凱被電到：五官好美

記者林奕如／台北報導

李一桐演出2017版《射鵰英雄傳》黃蓉一角，星運大開，因每部作品皆搭檔男神級的小鮮肉，而榮獲「男神收割機」的稱號，近期接演《延禧攻略》姊妹劇《大唐女兒行》女主角，許凱在記者會上更自爆被李一桐的美「電到」，他說：「我們第一場戲距離很近，我就在看妳的五官，覺得五官好好看，特別美。」

▲「黃蓉」李一桐接演延禧姊妹劇　電翻「傅恆」許凱。（圖／中天提供）

▲李一桐飾演黃蓉星運大開。（圖／中天提供）

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李一桐畢業於舞蹈系，但跑龍套多年，還曾當過「電視劇女王」趙麗穎的替身，拍網路劇《半妖傾城》才打開知名度，之後憑著黃蓉一角獲得「年度新銳劇星獎」及「電視劇新人獎」，之後星運大開，巧合的是她的好朋友吳謹言也是因一部戲爆紅，兩人雙雙躋身「新女花旦」行列。而李一桐唯一一次演過女配角，就是為吳謹言主演的《朝歌》跨刀，好交情可見一般，吳謹言還曾在微博上傳訊息邀約李一桐一起喝奶茶。

▲「黃蓉」李一桐接演延禧姊妹劇　電翻「傅恆」許凱。（圖／中天提供）

▲「黃蓉」李一桐每一部戲都和男神搭配。（圖／中天提供）

李一桐身高165公分，在女生中不算矮了，但碰上《射鵰》188公分的楊旭文，相差23公分雖說是「最萌身高差」，時不時來個愛情金句，外加個甜蜜擁抱，不過這個浪漫的小動作，可是差點害苦了李一桐，只要拍攝擁抱的畫面，李一桐卻是直接慘遭楊旭文鎖喉，咳到不行的李一桐只好搬出木箱，才順利拍完看似浪漫到不行的相擁畫面。

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李一桐, 許凱, 黃蓉, 射鵰英雄傳, 楊旭文, 吳謹言

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