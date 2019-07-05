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《大學生》Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔

記者劉宜庭／綜合報導

女星Dora（謝雨芝）最初從《大學生了沒》發跡，如今在各大綜藝節目上，都常能看見她的身影。近來，她被節目《綜藝大熱門》突襲房間，被無尊（謝駿毅）翻出一雙超過2年沒洗過的運動手套，細菌數值一測，結果更是讓現場眾人全都嚇壞了！

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自Instagram／Dora）

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自Instagram／Dora）

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▲Dora擁有甜美外型。（圖／翻攝自Instagram／Dora）

突襲過程中，無尊一進門，就把剛洗完澡的Dora嚇到跌倒在地，之後踏入女方房間，一開始鬆口稱讚還算整齊，沒想到，下秒查看衣櫃時，隨口問「你衣服是穿一次就會洗嗎？」Dora立刻回說，「誰穿一次會洗啊？你在說什麼？我跟你講，最少要穿個3遍，然後再放下去洗衣機！」就連運動內衣，她用完也不會馬上洗，同樣要穿3次才會洗。

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／ 綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲被無尊突襲房間，Dora洗完澡一開門嚇到跌倒。（圖／翻攝自YouTube／ 綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora衣服穿3遍才會洗。（圖／翻攝自YouTube／ 綜藝大熱門 Hot Door Night）

驚人的是，無尊接著翻出Dora運動手套，翻開後仔細一看，不但有灰塵在上頭，裡面竟然還已經發霉，長滿白色黴菌，讓他忍不住脫口飆髒話，靠近一聞，更是瞬間反胃乾嘔，崩潰喊：「太噁了吧！天哪！太髒了吧！喔天哪！」

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora運動手套「用2年完全沒洗過！」　長滿白色黴菌…無尊崩潰乾嘔。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲Dora運動手套用2年完全沒洗過。（圖／翻攝自YouTube／ 綜藝大熱門 Hot Door Night）

Dora坦言，該雙運動手套已經用了2年，期間從來都沒有洗過。後來手套被帶到攝影棚檢驗，細菌數值測出高達5萬多，讓現場所有嘉賓全都嚇壞、狂起雞皮疙瘩，甚至還有人驚呼「太可怕了吧！」主持人吳宗憲則藉此提醒，「你感覺它是乾淨的，其實不見得喔，細菌就是你看不道的東西，就叫做細菌。」

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Dora, 謝雨芝, 大學生了沒, 綜藝大熱門

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