愷愷家中「沒穿內衣」男星開門驚呆！　忘拿衣服…全身只包一條浴巾

記者劉宜庭／綜合報導

女星愷愷為哈林（庾澄慶）的外甥女，是前《大學生了沒》班底之一，也曾在「國光女神」行列中，在網路上擁有高人氣。近來上節目時，被指和阿虎（吳致任）互動曖昧，好友大飛也出面爆料，雙方共處一室時，她曾直接不穿內衣就現身，令眾人驚訝不已。

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▲愷愷外型甜美，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自愷愷Instagram）



「他們兩個，基本上算是在一起的這種感覺。」大飛雖然身為阿虎和愷愷的共同好友，也深知雙方絕對不可能會交往，但2人的曖昧互動，在外人眼中看起來，「絕對像是在一起。」

節目上，大飛一一列出愷愷、阿虎曖昧的互動細節，包括每年阿虎生日時，愷愷都會幫忙主辦生日會，每逢過年期間，阿虎也都會去女方家拜年。另外，大飛也指出，他過去常約阿虎一起吃飯時，但到後來，愷愷在沒有受邀的狀況下，也幾乎都會跟著阿虎一起赴約。

大飛接著又爆料，當2人共處一室時，愷愷竟沒穿內衣。他還原當時情況，某天阿虎去愷愷家拿東西時，大飛也跟著一起去，沒想到女方一打開門，卻驚見愷愷沒穿內衣，大飛瞬間驚呆、立刻把頭轉向另一邊，但是阿虎當下反應卻相當自然，似乎早已習慣。

▲大飛上節目《小明星大跟班》爆料，愷愷曾在阿虎面前沒穿內衣。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

對於2人常常會一起出現，阿虎解釋，「是因為我以前住的地方，是一個交誼廳，常常會有很多朋友在那邊出現。」加上雙方家住得很近，所以常常被約飯局時，就會順便約愷愷一起去。

至於沒穿內衣，阿虎起初開玩笑說，「基本上愷愷沒穿內衣這件事，是因為她沒有這個必要。」不過他隨後解釋，是因為雙方真的很熟，他本身也抱持「君子非禮勿視」的心態，強調自己絕對不會去看，「就算她今天是裸體走過來，我一樣不會看。」

▲阿虎自爆有次愷愷忘拿衣服，全身只包一條浴巾出現。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

阿虎接著也舉例，有次大家一起睡朋友家，他在客廳睡到一半，突然聽見愷愷喊，「阿虎！你眼睛不要睜開！」原來，愷愷當時忘記拿衣服，全身上下只有裹著一條浴巾。阿虎則強調，他當下同樣沒有看，還不忘開玩笑說：「她可能想誘惑我，但是我沒有上這個當。」