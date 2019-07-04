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陳意涵「1年前怪夢」實現了！　2細節神準預言…網友全看傻

記者劉宜庭／綜合報導

女星陳意涵跟戲劇《16個夏天》導演許富翔結婚後，2月順利生下豬寶寶兒子「小初」，升格為新手媽媽的她，私下作風也非常親民，常在社群網站分享生活點滴。近來，她外出逛市場時，過程2細節完美應驗1年前所做過的夢，如今對比之下，也意外在網路上掀起話題。

▲▼陳意涵產後1個月「真實體重」曝光（圖／翻攝自微博／陳意涵）

▲▼陳意涵產後1個月「真實體重」曝光（圖／翻攝自微博／陳意涵）

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▲陳意涵常在社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自微博／陳意涵）

陳意涵約1年前曾發文分享夢境內容，由於當時電視頻頻重播《復仇者聯盟》系列電影，或許連帶影響了她的夢中世界，她當時寫道：「我昨晚就夢見我成為他們（復仇者聯盟）的一員，專長是腳指頭夾著雞蛋豆腐跑很快，這樣。」她醒來後，還覺得自己很厲害，卻也忍不住笑說，「但還沒想到可以幫上什麼忙。」

▲陳意涵1年前夢境實現了。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲陳意涵1年前所做的夢。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

雖然當時這個夢，令眾人感到既奇怪又逗趣，不過讓人意想不到的是，事隔1年後，陳意涵還記得這個夢，而她3日現身市場時，恰好買了豆腐，接著也真的一路跑回家，雖然並非用腳趾頭夾，不過這2大細節精準實現後，她也不禁開玩笑問，「可以寫信問神盾局我通過第一階段測試了嗎？」

▲陳意涵1年前夢境實現了。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲事隔約1年，陳意涵真的買了豆腐跑步。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲陳意涵1年前夢境實現了。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

▲陳意涵親自下廚。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

陳意涵一連串逗趣經歷PO網後，不僅讓眾人看傻，同時也有不少網友笑虧，「恭喜你通過考驗」、「所以有時候做的夢還真的不無道理啊」，「一年前你是來搞笑的，一年後你是來實現夢境的」。

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