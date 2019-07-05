《大學生》林鴒懷孕6個月「上圍激增」！　E罩杯升級3 CUP崩潰：太大了

記者劉宜庭／綜合報導

網拍女模林鴒曾參加節目《大學生了沒》，氣質出眾有型，3月宣布結婚好消息後，接著在母親節公開懷孕好消息，令眾人又驚又喜。目前約懷胎6個月的她，近來吐露孕期帶來的煩惱，不僅水腫、身體血管變明顯，罩杯也升級了3個CUP。

▲林鴒目前懷孕約6個月。（圖／翻攝自Facebook／Cleo - 林鴒 -）



林鴒透露，近來因為開始水腫而感到不適，加上自己的皮膚太薄，身上血管變得十分明顯，胸部上更是佈滿了藍色血管。此外，她也無奈表示，「我的胸部已經大了快3個罩杯了…我看網路上有人分享經驗，還有從A大的E的…（嚇到），可是我懷孕之前就穿E了，現在所有的內衣也都不能穿了。」

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如今，林鴒想購買新尺寸的內衣，但目前連G罩杯也穿不下，更可怕的是，友人還告訴她，到了懷孕後期胸圍可能會變得更大，「但是我又很害怕，不穿怕會下垂…朋友都要我開始考慮去買哺乳內衣…。」面對網友留言喊，「身材好好！！！G穿不下，太可觀了。」她則崩潰表示，「我覺得完全不美了太大了，但大家都說這是懷孕必經過程⋯ 只能等生完、餵完，看怎麼保養了⋯好擔心生完身材走樣。」

▲林鴒胸圍從原先的E罩杯升級了3個CUP。（圖／翻攝自Facebook／Cleo - 林鴒 -）



同時，林鴒忍不住開始聯想，「我真的不敢想像，以後開始親餵時的狀況，聽說塞奶要人命…。」文末，她也坦言：「雖然很期待寶寶出生，但我其實也超緊張、超茫然，不知道會是什麼情況…。」一番話吐露出即將當媽的真實心情，引來許多粉絲出聲鼓勵，「孕媽咪真的是很辛苦，但！看到可愛的寶貝就覺得一切都是值得的」、「懷孕期身體狀況多變，真的很辛苦」，不少媽媽網友見狀，也紛紛留言分享自身經驗，意外掀起一陣熱議。

▲林鴒分享孕期煩惱，女模唐葳表示也有水腫困擾（紅框處）。（圖／翻攝自Facebook／Cleo - 林鴒 -）