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曾莞婷無預警PO婚紗照！　2個月前才曬男友視角…羞笑：別讓新郎等太久

記者劉宜庭／綜合報導

藝人曾莞婷擁有火辣身材和姣好臉蛋，演出過多部知名八點檔，被封為「本土劇女神」。她平時常透過社群網站，分享一系列生活、工作點滴，5日一早突然曬出一張婚紗照，語帶害羞地笑說：「快點快點不要讓我的新郎等太久。」

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／曾莞婷）

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／曾莞婷）

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▲曾莞婷擁有「本土劇女神」封號。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

照片中，曾莞婷穿著低胸白紗，搭配項鍊、頭冠點綴，散發出女神級的氣勢，加上連身婚紗的緊身設計，不僅突顯前凸後翹的S型身材，傲人上圍更是呼之欲出，辣翻眾人。

▲曾莞婷婚紗照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷婚紗照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

事實上，曾莞婷自出道以來，感情狀況一直備受外界關注，2017年曾被拍到和「賓士男」在車上互動曖昧，當時透露還在彼此認識的階段，談及對方也頗有好評：「他很貼心，會煮薑茶給我，我那個來，他會送巧克力還有各大品牌的衛生棉給我，我都笑說，我只是月經來，不是小產耶，量也太大了。」

就連曾媽媽也對賓士男印象不錯，覺得他是老實人，直言是可以考慮結婚的對象。不過，曾莞婷對外界始終以「穩定發展好友」稱呼男方，強調一切只是戀人未滿的階段。先前，她也表示，不諱言擔心戀情還沒萌芽就見光死，期待能把握好姻緣，「也許不錯就閃婚也不一定。」

▲曾莞婷男友視角影片。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

▲曾莞婷男友視角影片。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

此外，曾莞婷在5月初時，也曾曬出男友視角影片，隔空對掌鏡人送上飛吻，還語帶神秘地說：「讓我們幸福每一天❤ #男友視角 #約會 #你開心嗎。」如今，她無預警PO出婚紗照，還在文中模擬向新郎喊話，「快帶我回家。」讓部分網友乍看之下，還以為女神真的有好消息了。不過，面對外界好奇為何會突然穿上婚紗，她事後留言表示，其實是在進行拍照工作。

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