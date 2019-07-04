謝忻爆瘦7kg…閨蜜女星認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

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謝忻爆瘦7kg…楊皓如認了失聯！　私下「最愛拿阿翔開她玩笑」

娛樂中心／綜合報導

女星楊皓如早期有「美女記者」之稱，當年常受邀上談話節目爆料，在演藝圈被公認言詞鋒利，講話條裡分明。近來得知謝忻爆出與阿翔（陳秉立）的偷情事件，身為好友的她，也出聲說出重話了，「做錯事只能自己承擔。」

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▲楊皓如失聯謝忻。（圖／翻攝楊皓如、謝忻臉書）

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▲楊皓如（右）坦言與謝忻（左）失聯。（圖／翻攝楊皓如、謝忻臉書）

謝忻和阿翔爆發不倫戀後，被經紀公司下令全面停工，神隱2個禮拜，近來才被週刊拍到現身金山祭拜已故的恩師黃義雄（寇桑），被目擊情緒失控爆哭，整個人也明顯消瘦許多，粗估至少瘦了7公斤。至於阿翔在召開道歉記者會後，工作同樣喊卡，日前被拍到夫妻倆蜜遊澳門，似乎是趁著這段時間，來彌補婚姻裂縫。

楊皓如結婚多年，與老公育有一對兒女，據《自由時報》報導，身為人妻的她，過去最恨的就是介入婚姻的人。沒想到，如今好友謝忻爆出偷情阿翔，事件爆發後，對方也隨之失聯，日前她歡慶41歲生日時，身邊親友都紛紛獻上祝福，卻獨漏謝忻。

▲楊皓如失聯謝忻。（圖／翻攝楊皓如臉書）

▲楊皓如（右二）表示與謝忻（左一）仍然是好友。（圖／翻攝楊皓如臉書）

楊皓如無奈表示，雙方仍然是好友，但認為對方做錯事，就只能自行承擔。此外，她也透露，過去和好友Eason、韋汝等人，私下最愛拿阿翔開謝忻玩笑，沒想到緋聞竟然是真的。如今，她也坦言，對好友實在說不出「加油」這種話，同時也忍不住反問，「謝忻妳到底在搞什麼啊？」

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楊皓如, 謝忻, 阿翔, 陳秉立, 謝忻阿翔

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