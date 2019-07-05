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郭富城突變「網紅錐子臉」！　大眼＋尖下巴畫面曝光…網全嚇傻：這誰

記者劉宜庭／綜合報導

郭富城出道34年，是香港「四大天王」之一，不但能歌擅舞，又跨足戲劇圈，俊帥外型更是擄獲大票粉絲的心，如今在演藝圈依舊是男神級人物。沒想到，常被稱為「360度零死角帥哥」的他，近來參加直播活動時，被套上網紅濾鏡，秒變大眼、尖下巴，讓網友全都看傻了眼。

▲郭富城是香港「四大天王」之一。（圖／翻攝自微博／郭富城）

▲郭富城是香港「四大天王」之一。（圖／翻攝自微博／郭富城）

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近年來，幾乎所有的手機拍攝App，都附帶濾鏡效果功能，讓每個人在鏡頭前都能展示出最漂亮的一面。不過，其中有不少明星藝人本就有大眼、小臉，用了濾鏡的修容模式，反而變得不自然，過去Angelababy、佘詩曼、胡歌等人，都曾經「被變臉」引發話題，如今連天王郭富城也不例外。

▲郭富城被套上網紅濾鏡。（圖／翻攝自微博／星娛醬）

▲郭富城被套上網紅濾鏡。（圖／翻攝自微博／星娛醬）

近來微博傳出一系列截圖，畫面中，郭富城加入某網路直播，在開啟了美肌濾鏡的鏡頭之下，他瞬間變成了錐子臉，超尖下巴加上誇張的大眼睛，令不少人快認不出這是誰，驚呼宛如「外星人」一般，嚇壞大票網友，同時也引來許多人留言表示，「不是不適合，是他根本不需要」、「郭天王的顏還是不需要濾鏡了」、「真正的帥哥不需要濾鏡」，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲郭富城被套上網紅濾鏡。（圖／翻攝自微博／星娛醬）

▲郭富城被套上網紅濾鏡。（圖／翻攝自微博／星娛醬）

▲郭富城變大眼錐子臉。（圖／翻攝自微博／星娛醬）

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