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台演出突取消…西中匠吾斷魂9死凶宅「租出去了」！　月租價位曝光

記者劉宜庭／綜合報導

西中匠吾是日本樂團BYE BYE NEGATIVES貝斯手，2017年10月原訂要來台開唱，卻無故取消，後來才知道，原來他當時是失蹤狀態，後來被發現慘遭分屍殺害，命喪9人凶宅，得年20歲。如今事隔近2年時間，該棟凶宅傳出順利出租，租客也大方受訪、分享居住後的感想。

▲貝斯手。（圖／翻攝自日網）

▲西中匠吾生前是樂團BYE BYE NEGATIVES的貝斯手。（圖／翻攝自日網）

殺人魔事件震驚日本社會，大多數人們對於9人命案的兇宅，更是避之唯恐不及。沒想到，據日媒《FRIDAY》報導，一名自稱是「家裡蹲」（指不出社會、不上學、不上班，常足不出戶、拒絕社交的人）的41歲男子安川正志，近來以一個月日幣1萬1000元（約台幣3300元）的價格，租下該棟位於神奈川縣座間市的公寓。

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租客安川正志受訪時透露，入住後並未發生任何靈異現象，雖然曾在關燈的狀況下，發現廚房電燈會閃爍發亮，不過他接著笑說，「檢查後發現其實是漏電。」此外，他透露屋內設有一台冰箱，應是命案發生前就有的，但打開後發現，裡頭到處都是髒污和發霉，於是至今還沒有使用過。

事實上，該棟公寓會成為恐怖凶宅，起源於神奈川縣27歲男白石隆浩犯下的9起殺人命案，他當年透過多個社群網站帳號，接觸有自殺意圖的人，引誘到承租公寓作案，2個月內連續殺了8女1男，其中的唯一一名男性死者，便是樂團BYE BYE NEGATIVES貝斯手西中匠吾。

▲日本殺人魔事件震驚社會。（圖／翻攝自日網）

▲日本殺人魔事件震驚社會。（圖／翻攝自日網）

▲日本殺人魔事件震驚社會。（圖／翻攝自日網）

▲西中匠吾（左）慘遭殺人魔白石隆浩（右）分屍。（圖／翻攝自日網）

西中匠吾生前平時從事看護工作，兼任地下樂團BYE BYE NEGATIVES的貝斯手，原本訂於2017年10月21日要來台參加PIPE Live Music演出，之後卻無故取消，後來才知道，原來他當時已經失蹤多時，在找不到人的情況下，團隊才只好婉拒演出。

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