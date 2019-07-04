記者劉宜庭／綜合報導

日本女星橋本環奈有「千年一遇美少女」的封號，現在年滿20歲長大了，童顏再添女人味氣質，電翻大批粉絲。常在社群網站分享生活點滴的她，近來和女星恒松祐里搭乘電車出遊，且完全沒有任何偽裝或遮掩，令不少粉絲暴動留言求巧遇，意外掀起一陣熱議。

▲橋本環奈外型甜美，有著「千年一遇美少女」的封號。（圖／翻攝自橋本環奈推特）

橋本環奈原是福岡當地女團「Rev. from DVL」的一員，她在14歲因一張演出中的照片爆紅，被稱作「千年一遇美少女」，如今則是以演員身分活動，近年來也陸續推出許多戲劇作品。行程滿檔的她，近來把握休假時光，和好友恒松祐里一同出遊。

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2日於推特上的發文中，橋本環奈PO出與女星恒松祐里的合照及同框影片，開心表示2人搭了電車出遊，「祐里一直想去搭富士急行線，所以我們就去了，真的很有趣。」照片中，2人絲毫沒有任何偽裝，僅戴了頂鴨舌帽，大方在公眾場合露臉，鏡頭前展現甜美笑容，更是迷倒大票粉絲，同時也令不少網友狂喊求巧遇，更有許多人扼腕表示，「今天應該要去那裡的！」

▲橋本環奈（右）、恒松祐里（左）搭電車零偽裝。（圖／翻攝自橋本環奈推特）

恒松祐里和橋本環奈同樣年僅20歲，2005年演出電視劇《琉璃之島》，正式以童星身份出道，還曾在知名夯劇《朝5晚9～愛上我的帥和尚～》中，飾演石原聰美在戲中的妹妹。值得一提的是，她2016年時，還曾經來台灣拍攝網路微電影《說不出的那句話》，田美外型也深受粉絲喜愛。