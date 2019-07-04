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搭機巧遇5566！　小刀嗨翻驚呼OMG：居然坐在我旁邊

記者劉宜庭／綜合報導

亞洲本土天團「5566」2月於台北小巨蛋舉辦演唱會，獲得廣大迴響，如今孫協志、王仁甫、許孟哲搭機，動身前往新加坡準備舉行演唱會，期間還遇到前團員小刀（彭康育），難得合體的畫面，也意外在網路上掀起熱烈討論。

▲▼5566小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲5566今年2月於小巨蛋舉辦演唱會，當時小刀（左三）就曾驚喜現身。（圖／資料照／記者張一中攝）

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小刀4日一早先是在臉書發文，曬出與孫協志的合照透露，「在機場遇到孫協志，他說他要去新加坡開演唱會。」不久後，他又PO出與王仁甫、許孟哲的同框合影，化身歌迷且模擬粉絲的語氣驚呼，「天啊～他們居然坐在我的旁邊。」

▲小刀透露搭機巧遇5566。（圖／翻攝自Facebook／彭小刀）

▲小刀透露搭機巧遇5566。（圖／翻攝自Facebook／彭小刀）

▲小刀透露搭機巧遇5566。（圖／翻攝自Facebook／彭小刀）

小刀PO文後，隨即也引來大票粉絲開玩笑喊，「在飛機上巧遇天團，好幸運阿」、「刀哥還真巧耶」，也有網友大膽推測，「不會這麼巧刀哥要當的嘉賓剛好也是56的演唱會吧」，意外引發一陣熱議。

距離5566上一次在新加坡開唱，已經是10多年前的事情了，當時成員仍屬「喬傑立」，如今大家各有經紀公司，能再次合體舉辦演唱會已相當不容易。孫協志日前也感性表示：「56算在台灣男生團體歷史確實有留下一點紀錄與成績，這點蠻感謝粉絲一路的支持，畢竟陪伴大家不是只有音樂，還有戲劇與節目可以讓大家看到，也是蠻感人的一件事。」

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5566, 王少偉, 孫協志, 王仁甫, 許孟哲, 小刀, 彭康育

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