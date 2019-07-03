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南拳媽媽張傑消失7年…蛻變「肌肉猛男」！　健美比賽奪亞軍

娛樂中心／綜合報導

張傑曾是團體「南拳媽媽」成員之一，在團內擔任吉他手，當年憑著清瘦外型，加上眉宇間流露的憂鬱氣質，被讚和周渝民（仔仔）頗為神似。不過他之後退居幕後，鮮少出現在螢光幕前，近年來還轉型當肌肉猛男，日前更還在健美比賽中奪得佳績。

▲張傑曾是「南拳媽媽」成員之一，當年以清瘦外型亮相。（圖／翻攝自Facebook／張傑）

▲張傑曾是「南拳媽媽」成員之一，當年以清瘦外型亮相。（圖／翻攝自Facebook／張傑）

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▲張傑曾是「南拳媽媽」成員之一，當年以清瘦外型亮相。（圖／翻攝自Facebook／張傑）

▲張傑曾是「南拳媽媽」成員之一，當年以清瘦外型亮相。（圖／翻攝自Facebook／張傑）

張傑2010年退出「南拳媽媽」後，便單飛推出個人專輯，不過2012年發行第2張專輯後，便許久未出現在螢光幕前，逐漸退居幕後。更令人意想不到的是，他近年來蛻變成為肌肉猛男，整個人身形變得健壯許多，日前在台灣區INBA自然健美的比賽中，更出現他的身影，還奪得了自然健美組第二名的好成績。

▲南拳媽媽成員張傑消失7年，蛻變「肌肉猛男」。（圖／翻攝自Facebook／INBA Taiwan）

▲張傑（後排左五）近年來熱衷於健身，蛻變肌肉猛男。（圖／翻攝自Facebook／INBA Taiwan）

據《聯合報》報導，張傑透露，大約從3年前開始健身，不僅獨自密集訓練，飲食方面也有進行調整與把關，包括不喝含糖飲料、不吃零食、油炸食物，比賽前更是只吃自己水煮的食物。至於為何會想轉型成肌肉猛男？他表示，一開始只是想透過運動變健康，沒想到經過時間累積成如今這樣，同時也坦言：「很喜歡現在的自己。」

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