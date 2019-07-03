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陳喬恩素顏被拍！　40歲「真實膚況」現形…網驚呆：認不出來

記者劉宜庭／綜合報導

陳喬恩儘管已經40歲，外貌和身材都保養得宜，近年將事業重心轉往大陸，不僅推出戲劇作品，也接下許多綜藝節目、真人秀等。工作行程滿檔的她，日前在節目《嚮往的生活3》中，難得以素顏入鏡，雖然偶爾露出魚尾紋，不過真實好膚質仍備受外界好評，意外掀起熱議。

▲陳喬恩自爆胖5公斤。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲▼陳喬恩隔1個月自拍「五官變這樣」。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

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▲陳喬恩。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩40歲依舊維持好膚質。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

陳喬恩日前以嘉賓身分，登上大陸真人秀節目《嚮往的生活》第3季，和容祖兒、吳亦凡、王麗坤、宋茜等人，一起住進「蘑菇屋」，體驗鄉村民居的生活，跟著眾人親自抓魚、拔蘿蔔，展現私底下親民又自然的一面。

引人注意的是，節目上，陳喬恩並未以過往的精緻妝容入鏡，似乎全程素顏被鏡頭拍，加上長袖圓領T恤及牛仔褲的簡單穿搭，整個人顯得樸素許多。儘管畫面中，她臉色略顯暗沉，放鬆大笑時，臉蛋上也偶有魚尾紋、法令紋冒出，令部分酸民毒舌批評，「樣子太真實差點認錯」、「明顯有老態」。

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自微博）

不過，大部分網友仍大讚，陳喬恩膚質保養地相當好，一點都看不出來真實年齡為40歲，更有不少人留言力挺，「比同齡人顯年輕許多」、「年紀到了都會自然衰老，依舊是個美女咧」、「40歲能有她這個狀態挺好的」，意外在陸網掀起一陣熱議。

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲陳喬恩素顏錄節目《嚮往的生活3》。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲大部分網友仍認為陳喬恩皮膚保養得很好。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自騰訊視頻／《女人30+》）

▲陳喬恩先前上節目《女人30+》吐露真心話。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

「我是陳喬恩，今年40歲，我覺得人很勇敢，才能去當一個小孩！」過去在節目《女人30+》中，談及被外界稱為「剩女」，她曾忍不住抱怨：「什麼叫做剩女，你叫一個女生剩下的剩，這是很狹隘的想法，是強盛的盛，盛開的盛！」雖然單身，但她卻過得非常開心，認為自己買的房子就可以帶來歸屬感，「給你歸屬感的不一定是男人，你選擇的地方，你創造的家，或是這張沙發，它就是歸屬感。」

陳喬恩坦言，到了40歲，雖然偶爾會感到孤獨焦慮，但這些感受並非來自單身，認為焦慮感並不會因為有了家庭或小孩得到緩解。她依舊期待愛情，相信一見鍾情，認為「不要為了結婚而結婚，除非你夠喜歡這個人，你愛他愛到就是你想要跟她永遠生活在一起，不然別人說的都是屁，我覺得超對的，（但）總是有人比我自己還要在乎我的生活狀態跟我的年齡。」

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陳喬恩, 嚮往的生活3, 嚮往的生活

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