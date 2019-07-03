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一聽見5566…王少偉臉僵尷尬了！　狂冒「跳針式回答」神迴避

記者劉宜庭／綜合報導

孫協志、王仁甫和許孟哲除了主持節目《飢餓遊戲》，3人日前還在小巨蛋舉行演唱會，一連串合體活動，卻都未見王少偉身影，讓5566不合傳聞浮上檯面。近來，王少偉上節目《小明星大跟班》，聽見眾人提及5566，反應則是略顯尷尬。

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▲一聽見吳宗憲提及5566，王少偉臉色略顯尷尬。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

節目中，吳宗憲提及，日前在高雄巨蛋舉辦演唱會時，咻比嘟嘩曾上台合體演出，沒想到下秒話鋒一轉，「不要這樣說，人家5566也在小巨蛋剛開過（演唱會）。」此話一出，立刻讓小鐘（鐘昀呈）轉頭望向一旁的王少偉，還伸手搭住對方的肩膀示意。

這時，王少偉面露尷尬，表情微微僵住，被虧「但是你沒去」時，他則笑回，「沒去更感動。」吳宗憲好奇問，「你為什麼沒去咧？」王少偉停頓了一下，接著尷尬表示，「就…感動、感動。」小鐘追問5566將在新加坡開唱一事，「你會去嗎？」王少偉同樣跳針回說，「感動、感動。」

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲王少偉跳針回答「感動、感動」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲開玩笑對王少偉說，「其實我覺得你在183裡面，你們的歌比5566好聽多了。」結果祝釩剛接著笑回，「所以他（王少偉）選擇跟183靠邊站。」一番話一出，讓身為話題主角的王少偉忍不住抗議喊，「別人講就算了，你…。」

本以為話題告一段落，沒想到吳宗憲不久後細數多個團體，其中包括七朵花、棒二（棒棒堂二軍宅男塾）、183Club、5566，他表示：「只有咻比嘟嘩沒有解散，22年，然後我們約定了下一場演唱會我們還要在一起。」結果他接著又CUE了王少偉，「反觀5566，你看，少偉就永遠不參加。」笑說，「還是你要來參加咻比嘟嘩？」

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲在王少偉面前多次提及5566。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

看見眾人猛提5566，受邀上節目的名嘴麥若愚突然表示，「Re稿的時候風聲鶴唳耶，說『麥大哥你絕對在場裡面不能提5566』。」沒想到從錄影開始，所有人輪番狂提5566，而在他抱怨的同時，一旁的王少偉依舊露出尷尬笑容，還被製作單位P上流淚特效。

▲王少偉尷尬笑，還被P上流淚特效。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲王少偉尷尬笑，還被P上流淚特效。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

對此，吳宗憲解釋，「因為我跟他們是真心的好朋友，我也只是開玩笑，不一定要去挖人家這一段，我們又不是狗仔節目。」結果他話鋒一轉，隨即又把球丟給王少偉，問說，「啊你們到底是怎麼了？」

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲一聽見5566，王少偉臉僵尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲王少偉巧妙迴避敏感話題。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

下秒，王少偉接話同時，也巧妙迴避敏感話題，「我們的經紀公司其實比較嚴格啦，我們就是被規定不能出去，像你們可以出去打工，我們不是，我們比較感人的是這個部分…。」話鋒一轉，又將話題拉回183Club，讓現場來賓忍不住驚呼，「好厲害喔！」

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5566, 王少偉, 孫協志, 王仁甫, 許孟哲, 小刀, 彭康育, 小明星大跟班

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