本土劇娜美辣翻！45公斤練出川字腹肌　張家瑋E罩杯不縮水

記者林奕如／台北報導

張家瑋在民視《大時代》飾演游素素，擁有E奶、火辣曲線，被封「本土劇真人娜美」，她聽到封號坦率直呼：「是滿開心的，覺得被大家注意。但我上圍沒有爆成這樣，覺得娜美應該更凹凸有致啦。」她長期維持體態，保持45公斤之外，還有川字腹肌，分享秘訣「把運動當樂趣」。

▲張家瑋身材火辣，被封本土劇娜美。（圖／民視提供）

張家瑋三餐菜單曝光，主要吃水煮食物，包括青菜、雞胸肉等，有些人覺得生菜沙拉太難以入口，她會去便利商店買水煮鮪魚罐頭加入，增加口感。現在加入劇組後，早餐會選擇豬排加蛋吐司，吃得營養最主要，中餐看劇組便當，盡量吃綠色蔬菜，飯則是吃一半，晚餐則是少吃，營養均衡最重要，每天打果汁補充水果類攝取。

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▲張家瑋和余秉諺《大時代》有最萌身高差。（圖／民視提供）

她也說，上一部戲殺青後太放鬆，體重有一度激增到48公斤，「我覺得運動要習慣成自然，然後把運動當玩樂，才不會有壓力，開心學課程，像是有氧運動、壺鈴、有氧舞蹈、空中瑜伽、TRX，然後因為節目關係一直都有跳國標。」她也說，第一個月會遇到停滯期維持48公斤，甚至因為增加肌肉，所以體重上升，但第2個月開始到47公斤，第3個月降到45公斤。

▲張家瑋飾演惡女游素素。（圖／民視提供）

很多人擔心減重會「減胸」，張家瑋說，瘦身不是急速，要持之以恆，加上有吃肉類，慶幸笑說：「所以沒有減到胸。」她劇中飾演惡女游素素，原本為愛卡慘死，願意為了富二代志前（余秉諺）做任何事，但近期劇情大反轉，她清醒轉幫助家媚（王瞳）復仇。

她向《ETtoday星光雲》表示，一開始演這角色，因為壞到被封「大家想轉台」，一度很擔心，後來角色有經過調整，也感覺到網友的支持，現在關注度愈來愈高，角色也壞到變討喜，心情十分開心。