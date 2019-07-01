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劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

記者潘慧中／綜合報導

劉以豪和郭雪芙主演的《我們不能是朋友》正在熱播中，但事實上這並非2人第一次合作，他最近上傳4張以前一起拍雜誌的幕後畫面，並有感而發地寫下：「我真的想說。謝謝雪芙兒。我簡直就是一尊石像。」真心話告白果然釣出女方回應了。

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

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▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

▲劉以豪隔5年再度合作郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／aohsuehfu）

劉以豪2014年4月和郭雪芙合作電視劇《喜歡一個人》，殺青後又一起拍攝了雜誌，最近無意間點開當年的影片，他坦言當下貼在女方旁邊，卻遲遲沒有換Pose，甚至連手都不知道該放哪裡，「我不知道我在幹嘛？」

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

▲▼劉以豪上傳4年前和郭雪芙拍雜誌的幕後畫面。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

郭雪芙當時不但沒生氣，反而帶領劉以豪變換動作，至今仍讓他感念在心：「時間真的過得很快！謝謝妳那時候的照顧啦！」對比他在《我們不能是朋友》的表現，不少網友都稱讚他真的進步很多卻又忍不住歪樓：「那你現在手都放哪裡？」

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

▲▼郭雪芙回應劉以豪。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

▲▼劉以豪郭雪芙。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）

郭雪芙當天看到後也現身留言，「你怎麼這麼可愛～現在是老生常談嗎？我才要謝謝你，因為有你，所以有了#我們不能是朋友，以後老了回頭聊起當年，應該也會很有趣。」附上3個哭笑不得的表情符號，顯見即便戲已殺青，2人仍維持不錯的交情。

劉以豪IG全文：

看到以前的影片。我真的想說。謝謝雪芙兒。我簡直就是一尊石像。我不知道我貼在你旁邊貼這麼久一個pose都沒有變在幹嘛。然後妳只能帶著我變變變。但我也很記得，這是我們拍完喜歡一個人之後第一次合拍雜誌，那時候我真的是連手都不知道要放哪裡，時間真的過得很快！謝謝你那時候的照顧啦！

#喜歡一個人 #我們不能是朋友 @aohsuehfu #四年了嗎 #是五年 #歲月啊

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劉以豪, 郭雪芙, 喜歡一個人, 我們不能是朋友

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