記者潘慧中／綜合報導

言承旭6月29日現身金曲獎擔任頒獎嘉賓，回台後行程非常低調，維持一貫作風，他把握和老朋友相聚的時光，親自「人肉快遞」鮮花為女性友人慶生，對方在金曲獎隔天凌晨開心曬出合照：「謝謝我的金曲第一帥。」

▲▼言承旭回台擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／攝影中心）



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有「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳1日迎來63歲生日，可以看到她紮起頭髮、戴上圓框眼鏡，身穿微透膚U型挖空的黑上衣，休閒又不失明星風采，站在穿得一身黑的言承旭旁邊，燦笑捧著鮮花入鏡，「每年此時的你總是令人感動，貼心地祝我生日快樂。」

▲▼言承旭「人肉快遞」替陳美鳳慶生。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳）



值得一提的是，言承旭前一晚走紅毯時，一舉一動似乎有些拘謹，就連接受採訪也不多話，PTT網友看到則擔心討論：「狀態好像不太好」、「超滄桑！」但從陳美鳳PO出的照片中，他笑到張大嘴巴，神情明顯放鬆不少，這才讓粉絲放心了一點。

▲▼言承旭走完紅毯一被問到林志玲，立刻露出尷尬苦笑。（圖／攝影中心、翻攝自Instagram／chiling.lin）



事實上，這是林志玲宣布結婚後，言承旭首度出現在台灣媒體面前，當晚走完紅毯進入記者平訪區時，他突然加快腳步不接受訪問，記者喊問：「知道林志玲結婚之後有給她祝福嗎？」他面露尷尬、苦笑了一下便快步離開，但其實他先前已透過經紀人傳達祝福，大方恭喜舊愛結婚，「很祝福她！」