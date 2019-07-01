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PO完照問「喜歡嗎」他秒回！　楊丞琳公開「私訊截圖」對象不是李榮浩

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳和潘瑋柏是演藝圈出了名的好朋友，她6月底在社群網站PO出機場照後，對方立刻傳私訊給她，讓她哭笑不得地截圖上傳限時動態：「你們看！他未免也太緊迫盯人！」

▲▼楊丞琳PO完照問「喜歡嗎」他秒回！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳現身松山機場。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

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▲▼楊丞琳PO完照問「喜歡嗎」他秒回！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

楊丞琳6月底搭機前，在松山機場拍下一系列美照，「飛～搭機裝扮好輕鬆，喜歡嗎？」可以看到她紮起丸子頭，簡單襯托精緻小臉和誇張的大耳環，身穿咖啡色連身褲，內搭的黑上衣和涼鞋相呼應，散發夏天氣息。

▲▼楊丞琳PO完照問「喜歡嗎」他秒回！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳上傳機場穿搭照。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

相較於網友注意看楊丞琳的機場穿搭，好友潘瑋柏則是立刻傳訊息問：「你去哪？」她看到後回應：「What's app and IG兩邊都問，你有多想我！？」並附上一個嘴角無奈往下的表情符號，私下互動逗樂一票粉絲。

▲▼楊丞琳PO完照問「喜歡嗎」他秒回！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼潘瑋柏一直問楊丞琳要去哪裡。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

事實上，楊丞琳因為和潘瑋柏因為合作《不良笑花》，一度成為眾人眼中最速配的螢幕情侶，兩人不時隔空鬥嘴、曬合照大開玩笑，曾被問到：「李榮浩會不會吃醋？」她則大方地說「真的不可能為了這種事情吃醋，李榮浩是個大方又成熟的男人，而且應該很明顯看得出來，我跟潘瑋柏是不可能。」

▲李榮浩並不介意楊丞琳與潘瑋柏的好交情。（圖／記者張一中攝）

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楊丞琳, 李榮浩, 潘瑋柏

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