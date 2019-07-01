張立東改口喊Albee「老婆」：我女人！　范乙霏《玩很大》首鬆口曖昧進度

記者潘慧中／綜合報導

張立東曾公開在不少節目向Albee（范乙霏）釋出愛意，成為網友心目中的螢幕情侶，最近更一起受邀錄製《綜藝玩很大》，在事前不知情的狀況下，他一看到女方現身，忍不住滿臉笑意大喊：「老婆！」

▲舒子晨說張立東很喜歡Albee。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



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Albee錄影當天和其他女來賓一起現身機場，正當一行人猜測男來賓的真實身份時，舒子晨突然脫口說：「因為有Albee在，如果真的有張立東的話，我覺得張立東不應該拿這次的通告費，因為他很喜歡Albee。」

▲張立東一看到Albee就Man喊老婆！（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



但是，Albee連忙解釋張立東現在比較沒有那麼喜歡自己了，「我不是很確定，因為我一直放他鳥。」其他女來賓連忙點開男方的Instagram限時動態，這才發現對方似乎在錄《綜藝3國智》，女來賓們都鬆了一口氣。

▲▼張立東不准別人欺負Albee。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大）



沒想到，張立東真的飛到濟州島錄影了！當吳宗憲介紹來賓時，他一看到Albee立刻改口喊老婆，並轉頭向製作單位投以感激眼神：「你們很好耶！」曖昧橋段不只這樣，進行大逃殺的遊戲時，他發現浩子淘汰掉女方，馬上對鏡頭直嗆：「我一定會報仇！誰欺負我的女人，加倍奉還！」笑翻一票觀眾。

▲Albee和張立東因上節目而結識。（圖／翻攝自Facebook／張立東半尷尬Fans Club）

