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BO妞穿公主裙…往上一看「表情超派」　賈靜雯傻眼：蕭波妞入魂？

記者傅家妤／綜合報導

蕭敬騰和賈靜雯、修杰楷的小女兒Bo妞常被說相像，甚至還被稱為「蕭波妞」，賈靜雯30日在IG上曬出BO妞的穿著公主風長裙的個人照，雖然穿得非常淑女，但表情依舊殺氣十足，非常兇狠，連賈靜雯看了也忍不住直呼：「已隨時隨地的蕭波妞入魂？」

▲蕭敬騰、Bo妞。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰、賈靜雯）

▲Bo妞與蕭敬騰過去經常被說長得很相像。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

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年紀小小Bo妞一向都很有自己的個性，連拍照擺Pose，也非常有自己的個人特色。賈靜雯在IG上PO出2張Bo妞的照片，畫面中只見她身穿白紗長裙，上面還有許多小花點綴，非常漂亮。不過往上一看，她的表情與身上的公主風裝扮卻非常不符，眼神裡透出滿滿殺氣，表情非常派。

▲蕭敬騰、Bo妞。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰、賈靜雯）

▲蕭敬騰、Bo妞。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰、賈靜雯）

▲Bo妞穿著公主風長裙，但表情依舊殺氣十足，賈靜雯笑言是「蕭波妞入魂」。（圖／翻攝自IG、微博／賈靜雯、蕭敬騰 ）

賈靜雯看了也很傻眼，直呼「到底是在兇什麼？」女兒殺氣十足的表情也讓她聯想到，走搖滾路線的蕭敬騰：「是因為平日大家都說像老蕭，所以她已隨時隨地的蕭波妞入魂？被波妞打敗的日常…。」不少網友也紛紛留言表示：「老蕭無誤」、「真的很像蕭敬騰」、「覺得可以來一首王妃」。

▲▼蕭敬騰「同框」BO妞。（圖／翻攝自蕭敬騰、修杰楷臉書）

▲▼蕭敬騰「同框」BO妞。（圖／翻攝自蕭敬騰、修杰楷臉書）

▲蕭敬騰「同框」BO妞。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

事實上，蕭敬騰在29日金曲獎結束後，也曾在IG上曬出於Bo妞「同框」的畫面，當時Bo妞站在電視前，與螢幕上的他合照，表情幾乎也是神同步，BO妞就像是縮小版的他，逗趣畫面也意外掀起不少熱議。

▲蕭敬騰、Bo妞。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰、賈靜雯）

▲賈靜雯發文。（圖／翻攝自IG／賈靜雯）

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蕭敬騰, 賈靜雯, 修杰楷, Bo妞

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