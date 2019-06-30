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鷹眼爆加入《黑寡婦》獨立電影！　拍攝地洩「2人合體劇情」

記者傅家妤／綜合報導

《黑寡婦》獨立電影近來已經開拍，而先前網路上也流傳出多張片場照，讓粉絲都非常期待，據悉接下來該片也回到布達佩斯、英國等地拍攝，日前甚至有消息傳出，「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Lee Renner）也將會在片中亮相，不過他只是客串，戲份並不會太多。

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▲▼鷹眼、黑寡婦。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照、翻攝自Facebook／Avengers）

▲鷹眼被爆將會在《黑寡婦》獨立電影。（圖／翻攝自Facebook／Avengers）

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在《復仇者聯盟：終局之戰》中，黑寡婦與鷹眼搭檔回到過去取得靈魂寶石，過程中黑寡婦為了讓鷹眼能夠繼續存活，選擇了犧牲自己，該段劇情也充分地展現出兩人深厚情誼。根據《We Got This Covered》報導，有知情人士透露，鷹眼將會客串《黑寡婦》，兩人有望再度攜手並肩作戰。

▲▼鷹眼、黑寡婦。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照、翻攝自Facebook／Avengers）

▲鷹眼與黑寡婦並肩作戰多年情誼深厚。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

事實上，有看過《復仇者聯盟》系列的影迷應該都知道，黑寡婦與鷹眼多次提及兩人在布達佩斯中的經歷，但過去的劇情中一直並未詳細交代兩人到底經歷了什麼。而這次《黑寡婦》先前被拍到在挪威開拍，據傳劇組也將到布達佩斯及英國拍攝，因此在鷹眼客串的消息傳出後，不少外媒猜測，這次電影中將會提及兩人過去在布達佩斯的經歷，甚至很有可能就是他們初次相識的過程。

不過對於鷹眼客串一事，漫威及迪士尼都未有做出回應，消息也並未獲得證實，但已經有不少影迷紛紛喊話，表示非常期待可以《黑寡婦》的獨立電影中看到鷹眼。

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漫威, 復仇者聯盟, 黑寡婦, 史嘉蕾喬韓森, Scarlett Johansson, 鷹眼, 傑瑞米雷納, Jeremy Lee Renner

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