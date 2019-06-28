脫掉露半邊美臀熱褲！　小丑女換吊帶裝…胸前拉鍊「開到肚臍下」

記者傅家妤／綜合報導

DC擴展宇宙電影《猛禽小隊》（Birds of Prey）正在洛杉磯拍攝，近來劇組釋出定裝照，曝光由瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的「小丑女」哈莉奎恩的新造型與過去相比有很大的不同，這次她不僅把頭髮剪短，服裝上也做了很大的改變。

▲小丑女在《自殺突擊隊》的造型非常性感。（圖／《自殺突擊隊》）



《猛禽小隊》的故事背景是設定在沒有蝙蝠俠的高譚市，小丑女離開小丑後，招募了一支女英雄團隊來抵禦反派，因此該角色在造型上也做出了許多改變。從曝光的定裝照上看來，為了展現女性獨立一面，小丑女雖然依舊是紅綠色雙馬尾，但與過去在《自殺突擊隊》中髮型相比，長度明顯短了不少，而且服裝上也有很大的變化，這次她換上了金色吊帶裝，搭配粉紅色小可愛，胸前拉鍊直接拉開到了肚臍下，帥氣中帶點性感。

請繼續往下閱讀...

▲小丑女在新片的定裝照曝光。（圖／翻攝自推特／DCUnited）

照片曝光後，有部分粉絲都非常崩潰，紛紛直呼：「還我熱褲小丑女」、「這吊帶褲完全展現不出她的好身材」，但也有不少粉絲表示比較喜歡這次的新造型：「終於不用賣弄身材了」、「這比之前好多了」，正反兩極評價掀起不少熱議。

事實上，過去在拍完《自殺突擊隊》後，瑪格羅比在受訪時曾坦言，不喜歡小丑女的服裝，覺得太暴露了，超薄的白色T恤讓她很沒有安全感，「午餐吃個漢堡回來，上衣都濕透了，都緊貼在我身上了。」另外她也非常痛恨小丑女的熱褲，因為太短了，穿上去半個屁股蛋都跑出來了，她曾經跟導演爭取不要穿這麼露，但是後來為了忠於原作，她還是妥協了。