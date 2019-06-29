金剛、梁云菲認已見過家長！　「婚期曝光」好事近了

記者傅家妤／綜合報導

藝人金剛（李信樵）4月大方認愛前「國光女神」梁云菲（Nana），小倆口經常透過社群網站放閃，近日他帶著女友到香港參加導演林子聰女兒的百日宴，與好友們見面，似乎已經認定了對方，他在受訪時也證實，已經見過雙方家長，並稱希望在女友30歲以前完成婚姻大事。

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▲梁云菲、金剛刺了情侶刺青。（圖／翻攝自IG／梁云菲）

金剛與梁云菲雖然認愛僅短短2個月，但感情進展神速，兩人還在手臂上刺了情侶刺青，梁云菲在IG上告白，「你游去哪，我就去哪。讓我們一起瞭望這個世界，然後，就這樣，好久好久好久。」隨後還細數兩人一起做過的許多事，更甜蜜地表示，「反正只要是你，都好。」從發文中看來，兩人似乎早已認定了彼此，甜蜜感情羨煞眾人。

▲金剛帶著女友到香港與好友們見面。（圖／翻攝自IG／梁云菲、阮小儀）

金剛日前還帶著梁云菲到香港與自己的好友們碰面，據《東網on.cc》報導，他日前受訪時透露，兩人已經有了結婚計劃：「她就快29歲了，希望在她30歲以前能夠做到這件事。」他還證實了彼此早已見過雙方家長，梁云菲也稱父母很喜歡金剛，現在已經過了「見家長」關卡，她隨時可以嫁了。

▲金剛和梁云菲已經見過雙方家長。（圖／翻攝自IG／梁云菲）

雖然女友已經明言可以嫁了，但金剛仍表示會向對方求婚，還放話：「求婚我一定要把她弄哭，這樣才算成功！」事實上，他先前也曾提及，有意想要辦海上婚禮，可以讓女友展現身材，「我覺得開心就好，最重要大家開心。」