怕玩具被搶…Jasper拒當哥！　應采兒一招「讓他主動求要妹妹」

記者傅家妤／綜合報導

女星應采兒與老公陳小春結婚9年，育有5歲兒子Jasper，近來小倆口也透露在積極追生二胎中，希望可以為Jasper生一個妹妹，不過她近來在節目中透露，兒子因為擔心自己的玩具會被搶，所以並不是很想當哥哥，而她用了一招就讓對方改變主意了。

▲應采兒與陳小春一直在積極追生二胎。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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應采兒近來上陸綜《童言有計2》透露，自己目前在準備要生二胎，但兒子Jasper並不答應，並且要求要「一個哥哥或一個姐姐」，但這兩項她都難以辦到，於是她就與對方商量：「給你一個妹妹好不好？」但Jasper非常堅定地拒絕了，「他說『那個誰誰誰的妹妹老搶玩具』他們都是以搶玩具為這個…這個（對小孩來說）很嚴重，這個事情。」

▲應采兒透露原本Jasper非常抗拒要妹妹。（圖／翻攝自微博／《童言有計2》）

於是為了不讓Jasper過於抗拒，應采兒並沒有很強硬地去說服對方，只是婉轉地用另一種方式，讓Jasper意識到有弟妹的好處，就以「玩具太多了」的理由不再讓對方買玩具，「他有一天就在我床頭說，『媽咪，我覺得我可以準備（要）一個New baby（新寶寶）了，因為你會買玩具給她』。」

▲Jasper最後為了玩具主動向應采兒要求要一個妹妹。（圖／翻攝自微博／應采兒）

看到兒子終於改變主意了，應采兒也非常開心，雖然知道Jasper並非全心全意接受，只是為了想要新玩具的「應對之策」，但她已經非常滿意：「至少他現在不排斥（要妹妹）了，就是（如果）我懷孕了，就說『你自己說OK的，你說OK的』。」母子間的鬥智鬥勇逗樂現場眾人，隨後應采兒也在微博上轉發該段影片，並笑言：「嗯，真是一個『精打細算』的『暖』哥哥。」

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