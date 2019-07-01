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蕭敬騰擔心自己帥破天際！　周杰倫、阿信一看照片：心疼弟弟

記者傅家妤／綜合報導

蕭敬騰（老蕭）出道超過10年，仗義、豪爽個性讓他在演藝圈中累積不少好友，與天王周杰倫、阿信、黑人等人，私下也都有好交情，近來他在IG上曬出自己的帥氣個人照，並在發文中稱：「我時刻注意著自己千萬不要帥破天際！」一番「自省」言論釣出周杰倫、阿信在底下留言，3人一來一往的討論，瞬間掀起不少熱議。

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲蕭敬騰曬出帥照釣出阿信、周杰倫留言。（圖／翻攝自IG／周杰倫、蕭敬騰、阿信）

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蕭敬騰日前參加金曲獎，一身復古西裝打扮引起外界盛讚，事隔2日，他再次在IG上曬出另一套全黑西裝造型，並在發文中稱：「我時時刻刻注意著自己千萬不要帥破天際，確實很辛苦，這或許是我這一生最大的功課…。」對自己的帥氣外貌進行了一番「檢討」。

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲蕭敬騰自稱「時刻注意著自己不要帥破天際」。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

沒想到照片一出，隨即釣出了號稱「IG糾察隊長」、「哥中之哥」的周杰倫（周董）在底下吐槽：「有點心疼弟弟最近心裡是不是受到什麼創傷…。」蕭敬騰隨即趁機抱怨，稱自己的心裡創傷是來自於周杰倫等人每次都趁自己不在台灣時約他打球。

隨後阿信也加入了討論，直言自己也有與蕭敬騰相同的煩惱，還留下了一個遮嘴的表情符號，蕭敬騰也立即在底下回應：「你們現在看起來比螞蟻還小，因為我在天際這邊，忘了帶外套，風好大，有點冷…。」隨後他還在IG限時動態上加碼一張自己的自拍照，並自稱「天際寶貝」，還標註了阿信及周杰倫：「剛從天際那邊回來，想知道更多天際的消息，請繼續鎖定我的動態。」

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲蕭敬騰的一則發文掀起不少熱議。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

金曲歌王、天王及天團主唱一來一往的討論逗樂一票網友，也有不少粉絲在底下留言表示，「天際破了會很麻煩，你自己要控制一下」、「辛苦囉」，看到粉絲心疼自己，蕭敬騰也笑言：「每個人生下來都有他該修的，這就是我的功課。」

▲▼阿信、蕭敬騰、周杰倫。（圖／翻攝自IG／阿信、蕭敬騰、周杰倫）

▲蕭敬騰自稱「天際寶貝」。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰）

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