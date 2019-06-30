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酷玩主唱爆新戀情！　分手格雷女隔1月…被目擊「激吻小19歲杜娃黎波」

記者傅家妤／綜合報導

酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）2星期前被爆出，在5月底已經與交往2年的「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）分手，沒想到日前就有新戀情傳出，對象是23歲的英國女歌手杜娃黎波（Dua Lipa），兩人被目擊在Glastonbury音樂節後台互動親密，還當眾接吻。

▲▼克里斯馬汀、杜娃黎波。（圖／翻攝自IG／Coldplay、杜娃黎波）

▲▼克里斯馬汀被爆出搭上杜娃黎波。（圖／翻攝自IG／Coldplay、杜娃黎波）

根據英國《太陽報》報導，有爆料人士指出，克里斯馬汀在Glastonbury音樂節的後台與杜娃黎波碰面，沒想到兩人一對上眼，他的眼睛就完全離不開對方，而且一整天緊緊黏在杜娃黎波身邊，「杜娃黎波看起來也非常享受有克里斯的陪伴，還將他介紹給自己的家人認識。」

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兩人年紀雖然相差19歲，但在卻有不少共同話題，爆料還稱兩人當天聊了非常久，在有機會獨處時，克里斯馬汀也不斷與杜娃黎波調情，表演結束後，兩人還被目擊一起到附近的酒吧，情到濃時甚至還旁若無人地當眾熱吻，打得火熱。

▲▼克里斯馬汀、杜娃黎波。（圖／翻攝自IG／Coldplay、杜娃黎波）

▲爆料稱克里斯馬汀與杜娃黎波是在Glastonbury音樂節上互相看對眼。（圖／翻攝自IG／杜娃黎波）

隨後該位爆料人士還稱：「克里斯真的很喜歡杜娃黎波，而且兩個人最近也剛好都恢復了單身，不過他們似乎也非常享受現在的單身時光，所以沒有人知道他們的曖昧關係會在什麼時候結束。」事實上克里斯馬汀與「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）離婚後，也換了不少女友，而且幾乎都是女神級的女星，其中包括影后「小珍妮佛」及「格雷女」達珂塔強生，如今又傳搭上杜娃黎波，桃花運非常旺。

▲▼格雷女回應懷孕傳聞。（圖／翻攝自YouTube／《The Ellen Show》、達珂塔強生粉絲專頁臉書）

▲克里斯馬汀2星期前才被爆出與格雷女在5月底分手。（圖／翻攝自IG／達珂塔強生粉絲專頁臉書、Coldplay）

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克里斯馬汀, Chris Martin, 杜娃黎波, Dua Lipa

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