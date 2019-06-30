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饒舌歌手遭槍殺！　連中10槍…好友直播曝光「他的現況」

記者傅家妤／綜合報導

美國饒舌歌手Slim 400於美國時間28日晚間遭到槍殺，身中10槍，被送醫急救，在一番搶救後，他身體狀況已經穩定下來，但傷勢非常嚴重，還在加護病房內。

▲▼Slim 400。（圖／翻攝自IG／Slim 400、Adam 22）

▲Slim 400在家鄉被槍殺。（圖／翻攝自IG／Slim 400）

根據外媒《TMZ》報導，Slim 400被槍擊的地點是在加州的康普頓市，據當地警方發言人表示，警方是在當晚8：30分接到一名男性遭到槍殺的報案，據悉該名男子已經證實就是Slim 400，暫時還不知道他為何會被槍殺，但有目擊者指出，案發時有一輛黑色轎車匆匆從現場開走，而目前警方也正在追查中。

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▲▼Slim 400。（圖／翻攝自IG／Slim 400、Adam 22）

▲Slim 400身中10槍被送醫搶救。（圖／翻攝自IG／Slim 400）

現年31歲的Slim 400是在康普頓市出生長大，該社區是美國十大犯罪率最高的城市之一，但也有不少饒舌歌手也是從這座城市出去，其中包括Dr.Dre、Eazy-E、MC Ren、YG、Kendrick Lamar等，而Slim 400同時也是一名製作人，他過去曾跟不少大牌饒舌歌手合作過，其中與他感情最好的就是YG及Adam 22，據悉兩人也已經趕到醫院看望。

▲▼Slim 400。（圖／翻攝自IG／Slim 400、Adam 22）

▲好友發文為他集氣加油。（圖／翻攝自IG／Adam 22）

而Adam 22先前在IG上直播稱自己在趕到醫院途中，他也發文透露：「Slim 400身中10槍，目前在醫院治療中，請大家為他祈禱。」隨後他也不忘在推特上更新對方的情況，稱對方已經穩定下來，目前正在嘗試說話，而不少粉絲看了以後，也紛紛在社群網站上留言鼓勵，並為Slim 400集氣加油。

▲▼Slim 400。（圖／翻攝自IG／Slim 400、Adam 22）

▲▼Slim 400。（圖／翻攝自IG／Slim 400、Adam 22）

▲Adam 22發文更新Slim 400的傷況。（圖／翻攝自推特／Adam 22）

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