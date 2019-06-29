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蔡少芬「4個孩子心願成真」網瘋猜懷雙胞胎　真正原因讓人心疼

記者傅家妤／綜合報導

港星蔡少芬28日與老公張晉在微博上宣布，成功懷上第三胎，不少圈中好友及粉絲都為他們感到開心不已，紛紛湧進兩人的微博留言送上祝福，對此蔡少芬29日也特別發文感謝，還說自己一直想要4個孩子的心願終於成真了，不少網友紛紛詢問：「是懷雙胞胎嗎？」

▲▼蔡少芬。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲蔡少芬成功懷上第三胎。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

張晉透過微博發文，PO出一段夫妻對話，兩人在影片中頻頻互問「妳有什麼問題？」後來才說出蔡少芬肚子裡有一個人，對方也非常堅定地表示「是啊！」直接證實懷了第三胎，夫妻倆以搞怪方式宣布喜訊，逗樂一票網友，大家也紛紛送上祝福，其中也包括兩人圈中好友張祖藍、陳法蓉等人。

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▲蔡少芬、張晉PO影片，開心宣布懷三胎。（圖／翻攝自微博／張晉）

▲蔡少芬、張晉PO影片，開心宣布懷三胎。（圖／翻攝自微博／張晉）

▲張晉、蔡少芬透過影片宣布懷孕消息。（圖／翻攝自微博／張晉）

時隔一天後，蔡少芬也特別發文感謝眾人祝福，笑言兩人事前沒有任何心理準備，「BB突然來到我們的家，給我們帶來驚和喜！」不過她還是非常感謝有了這份「無價的禮物」：「想要4個孩子的我…夢想成真！」事實上，蔡少芬先前在受訪時曾透露，她曾經流產過，當時她大約36、37歲，直到隔了半年時間，才又懷上大女兒。因此她口中所說的4個小孩，除了2個女兒及腹中的寶寶，也包括了先前不小心流產的第一胎。

▲▼蔡少芬。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲不少網友誤以為她懷雙胞胎。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

有趣的是，有粉絲發現蔡少芬發該則感謝文時，不小心用了老公張晉的微博帳號錯發一次，後來才改用回自己的帳號再重新PO一次，被網友笑虧：「一孕傻三年！」

▲▼蔡少芬。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲▼蔡少芬。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

▲蔡少芬被發現錯用老公帳號發文，事後重發。（圖／翻攝自微博／蔡少芬）

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