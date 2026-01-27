林心如迎50歲生日！　楊謹華曝光「嘴對嘴」慶生影片

記者王靖淳／綜合報導

女星林心如與楊謹華因合作《華燈初上》讓彼此的友誼更加深厚，今（27）日林心如迎接生日，楊謹華準時在社群平台發文送上祝福，更誠意滿滿地PO出一段兩人過往的私房慶生影片。畫面曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲林心如。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

楊謹華慶生林心如甜吻畫面曝光

透過楊謹華分享的影片可見到，她與林心如兩人閉上眼睛，嘴對嘴親吻，其中，林心如手上捧著一個巨大的白色鮮奶油蛋糕，上面鋪滿了草莓並插著一根黃色蠟燭，顯然是正在進行慶生的環節。一旁的楊謹華頭上戴著黑色毛帽，身體微微前傾配合親吻的動作，整體氣氛相當溫馨歡樂。

▲楊謹華PO文慶生林心如。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華在貼文開頭就深情喊話：「親愛的Rose」，並附上玫瑰花符號，直接喚起粉絲們對《華燈初上》中角色的回憶殺，接著文中溫暖寫下：「祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力。」貼文曝光後，除了湧入大批網友留言送上祝福外，林心如也現身回應好友：「謝謝親愛的！想你了。」足見兩人私下的好交情。