斷開情感專家男友！　卡蜜拉「與尚恩曼德斯貼身熱舞後」終結1年情

記者傅家妤／綜合報導

歌手卡蜜拉（Camila Cabello）自從女團Fifth Harmony單飛後，以一曲《havana》橫掃各大排行榜，近來與加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）合作新曲《Señorita》也大受歡迎，不過事業得意的她，日前卻爆出與交往18個月的男友馬修赫西（Matthew Hussey）分手了。

▲網紅馬修赫西是英國著名的愛情治療師，與卡蜜拉交往1年多。（圖／翻攝自IG／卡蜜拉、馬修赫西）

卡蜜拉2018年初被拍到與馬修赫西在墨西哥海灘上熱吻，意外讓戀情曝光，沒想到事隔1年多，卻突然傳出分手消息。據外媒《太陽報》報導，一名知情人士出面爆料，卡蜜拉與馬修赫西約2周前決定分手，「這是他們共同的決定，雖然他們在過去1年半當中，花了很多時間在一起，但最後還是決定分開，不過他們依舊維持朋友關係。」

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▲卡蜜拉近來與尚恩曼德斯合作，兩人在MV中有許多激情戲碼。（圖／翻攝自IG／Shawn Mendes）

卡蜜拉近來與尚恩曼德斯合作新歌《Señorita》，兩人配合歌曲激情熱舞，還在MV中上演禁忌之戀，貼身熱舞、激情床戲樣樣來，畫面非常惹火，加上兩人無論身高或是顏值都非常登對，因此不少粉絲都敲碗兩人在一起。因此也有傳聞指出，是尚恩曼德斯的介入，才導致卡蜜拉的男友分開，不過對此三方都並未出面說明，消息尚未獲得證實。





▲卡蜜拉與尚恩曼德斯無論戲裡戲外互動都非常有愛。（圖／翻攝自IG／Shawn Mendes）

馬修赫西是英國有名的情感專家，經常會在YouTube上傳一些關於探討兩性話題的影片，他也是英版《柯夢波丹》雜誌的戀愛專欄作家，先前他的一段「約會是否應該由男生買單？」的影片就曾遭到瘋傳，引起不少粉絲的共鳴。