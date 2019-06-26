韓安冉宣布離婚隔2天「結局又翻轉」！　老公搭機追愛：老婆～網友全傻了

記者傅家妤／綜合報導

大陸網紅韓安冉24日宣布與老公「小豬」離婚，因兩人16日才剛補辦婚禮，沒想到事隔一周又上演離婚戲碼，瞬間掀起不少熱議。不過在離婚消息傳出2天後，事情又出現了翻轉，小豬追著妻子到了三亞，並買了一束花要哄回對方，他還把全過程拍下分享到微博上，老婆也按讚了。

▲韓安冉、小豬16日才剛補辦完婚禮。（圖／翻攝自微博／韓安冉）

韓安冉日前在微博上指名、痛罵另一名網紅「陳妮妮」賤貨，稱對方勾引自己的老公。然而陳妮妮也不甘示弱，直接公開跟小豬的對話紀錄，宣稱是男方主動與聯繫自己，雙方展開隔空罵戰。事後韓安冉宣布已經和小豬提出離婚，直言自己不需要男人，也不接受對方的公開道歉，夫妻倆的感情宣告決裂。

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▲韓安冉日前突宣布要與小豬離婚。（圖／翻攝自微博／韓安冉）

小豬在25日也特別開了直播道歉，他在直播當中認了與一名女子「騷聊（意指：與異性進行超友誼對話）」，他在片段中強調，自己勇於承認是個「渣男」，還狠嗆「騷聊對象」：「我是個垃圾，我也是渣男，但是呢她們是騷雞，這是不爭的事實。」在94分鐘的道歉影片中，他也提及已經向老婆道歉，會把兩人共同經營的品牌讓給對方，自己會再另開一個品牌，「我已經是個父親了，往後承擔起家庭的責任，賺錢養老婆小孩。」強調所有的錯都在自己一人身上，並承諾往後會改過自新。

▲小豬開直播道歉。（圖／翻攝自微博／小豬）

沒想到就在26日，小豬就在微博上上傳一段衝到三亞追回韓安冉的影片，畫面中他從家中出發，搭上飛機到了三亞，一抵達隨即衝到花店，買了一束花準備哄回對方，下秒他現身飯店，而韓安冉就躺在躺椅上，最後他喊了一聲「老婆」，韓安冉轉過身來，影片就結束了。

▲小豬飛到三亞追妻。（圖／翻攝自微博／小豬）

該段影片PO出後，韓安冉不僅按讚了，而且還在底下留言：「虐妻一時爽，追妻火葬場」，引起外界揣測，小倆口已經和好，紛紛在底下留言：「這就原諒了」、「感覺這幾天都是一場戲」、「不是發誓不同框的嗎」，掀起不少熱議。

▲韓安冉不僅按讚了老公追愛的影片，還在底下留言。（圖／翻攝自微博／韓安冉、小豬）

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